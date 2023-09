(Alliance News) - DP Poland PLC a souligné mardi sa volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et d'atteindre un flux de trésorerie positif, en affichant une perte avant impôts réduite pour le premier semestre.

DP Poland est l'opérateur basé à Londres des magasins et restaurants Domino's pizza en Pologne et en Croatie.

Pour le semestre clos le 30 juin, DP Poland a enregistré une perte avant impôts de 1,6 million de livres sterling, contre une perte de 2,2 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté, passant de 16,6 millions de livres sterling à 21 millions de livres sterling. Les ventes de systèmes ont augmenté de 25 %, passant de 16,6 millions de livres sterling à 21,4 millions de livres sterling, ce que DP Poland attribue à l'ouverture d'un troisième magasin en Croatie, ainsi qu'à l'optimisation du réseau de magasins en Pologne.

En Croatie, le passage de la monnaie croate de la kuna à l'euro au début de l'année a contribué à la baisse des ventes en janvier. Cependant, DP Poland a noté que le marché a renoué avec une croissance à deux chiffres des ventes à périmètre constant à partir de février, avec un nombre moyen de commandes hebdomadaires par magasin supérieur à 1 100. Cela constitue une "référence ambitieuse" pour le marché polonais, a déclaré l'entreprise.

Les coûts directs se sont élevés à 16,3 millions de livres sterling, contre 13,5 millions de livres sterling en glissement annuel, tandis que les frais de vente, généraux et administratifs sont passés de 2,7 millions de livres sterling à 3,6 millions de livres sterling.

Pour l'avenir, DP Poland s'attend à une "amélioration continue" de la rentabilité grâce à l'augmentation des ventes. L'entreprise s'est déclarée convaincue que "la volonté d'augmenter les commandes et d'étendre le réseau est la clé du succès", et a maintenu que "l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise et du flux de trésorerie positif est l'objectif principal de toute l'équipe".

"Les résultats que nous avons obtenus placent l'entreprise en bonne position pour poursuivre l'expansion de ses parts de marché. Cette croissance sera alimentée par la poursuite de l'excellence opérationnelle, l'amélioration de nos solutions numériques pour les commandes des clients et les processus internes, et le maintien d'un engagement inébranlable à l'égard de notre proposition de valeur pour le client. Nous prévoyons que ces efforts conduiront à la création de nouveaux records de ventes pour la société et à une amélioration continue du [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement]", a déclaré le directeur général Nils Gornall.

Les actions de DP Poland ont clôturé en baisse de 4,9 % à 6,75 pence chacune à Londres mardi.

