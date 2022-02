D-Wave, leader mondial dans le domaine des systèmes, logiciels et services informatiques quantiques, annonce ses plans visant à introduire l'informatique quantique commerciale dans les marchés publics via une transaction avec DPCM Capital, Inc.

La transaction devrait accélérer la capacité de D-Wave à étendre l’informatique quantique au-delà de la théorie et de la recherche financée par le gouvernement en fournissant des solutions quantiques commerciales innovantes pour les entreprises

La transaction devrait engendrer des recettes brutes à hauteur de 340 millions USD, y compris un placement privé d’actions (Private Investments in Public Equity, PIPE) de 40 millions USD, avec la participation de PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management, NEC Corporation, Yorkville Advisors, et Aegis Group Partners. La capitalisation boursière pro forma de la société combinée se chiffre à hauteur de 1,6 milliard USD

Renforce l’impact de D-Wave en tant que centre de l’innovation et de la technologie de l’informatique quantique canadiennes

D-Wave Systems Inc., leader dans le domaine des systèmes, logiciels et services informatiques quantiques, et seul fournisseur à construire à la fois des ordinateurs à recuit quantique et des ordinateurs quantiques selon le modèle de portes (« D-Wave » ou la « Société »), a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de transaction définitif avec DPCM Capital, Inc. (NYSE: XPOA), société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse (« DPCM Capital »). Comme indiqué ci-dessous et sous réserve de certaines limitations, une caractéristique innovante de la transaction permet aux actionnaires publics qui ne demandent pas de rachat de DPCM Capital de recevoir une part proportionnelle des fonds alloués aux primes totalisant cinq (5) millions d’actions à la clôture de la transaction.

La transaction devrait renforcer le leadership de D-Wave dans le domaine de l’informatique quantique commerciale et accélérer les cas d’utilisation quantique dans des segments de clientèle importants, y compris la fabrication, la logistique, les produits pharmaceutiques, la finance, et le gouvernement. À la clôture de la transaction, les actions de D-Wave Quantum Inc., société mère nouvellement constituée de D-Wave et DPCM Capital, devraient se négocier à la Bourse de New York (New York Stock Exchange, NYSE) sous le symbole « QBTS ».

La capacité de calcul de l’informatique quantique laisse entrevoir la promesse d’un impact sociétal et commercial encore plus grand, allant de la création de nouveaux produits et l’identification de nouveaux secteurs d’activités, à des solutions inimaginables en modélisation météorologique, la distribution mondiale des chaînes d’approvisionnement, l’optimisation des marchés financiers, la découverte de médicaments, et de nouveaux matériaux.

« Aujourd’hui marque un point d’inflexion qui signale que l’informatique quantique a évolué au-delà de la simple théorie et recherche financée par le gouvernement pour fournir des solutions quantiques commerciales en faveur des entreprises », a déclaré Alan Baratz, PDG, D-Wave. « D-Wave, avec DPCM Capital et nos nouveaux investisseurs à long terme PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs), NEC Corporation, Yorkville Advisors, et Aegis Group Partners, estimons collectivement qu’il ne s’agit pas d’un moment chargé d’espoir ou d’anticipation scientifique. Nous estimons plutôt que cet évènement représente un moment de création de valeur pratique pour les clients et les investisseurs. Nous travaillons avec nos clients pour identifier les applications qui bénéficieront très vraisemblablement de la valeur quantique, traduire les problèmes concernés pour les exploiter sur l’ordinateur quantique, et ensuite valider cette valeur. Nous prévoyons que cette « création et validation de valeur » s’accélère tandis qu’un nombre croissant de divers cas d’utilisation apparaît, créant un cycle robuste de livraison de produits, de développement d’applications, et de croissance du marché. »

D-Wave utilisera les recettes de la transaction pour accélérer davantage sa livraison d’applications quantiques en production pour les grands noms parmi sa clientèle et pour ajouter aux quelque 200 brevets américains qui ont été octroyés à D-Wave depuis sa création en 1999.La transaction représente également une étape importante dans le développement canadien d’un écosystème quantique robuste qui est en tête du marché.Le travail de recherche et développement (R&D) révolutionnaire continuera de s’effectuer dans le Centre d’excellence de D-Wave basé en Colombie-Britannique. Le travail R&D de D-Wave portera sur les prochaines générations d’ordinateurs quantiques à recuit quantique, l’avancement de son programme selon le modèle de portes, et la poursuite du renforcement du service infonuagique quantique Leap™ de D-Wave, les solveurs hybrides, et les outils de développement logiciel. D-Wave a l’intention de continuer à augmenter son empreinte mondiale au-delà des États-Unis, du Canada, de l’Europe, du Japon, de Singapour et de l’Australie pour inclure d’autres marchés émergents en matière d’informatique quantique.

« Bien que l’informatique quantique soit complexe, sa valeur et ses avantages sont très simples : trouver des solutions aux problèmes qui ne pouvaient pas antérieurement être résolus, ou résoudre les problèmes plus rapidement en obtenant de meilleurs résultats¬¬ », a indiqué Emil Michael, PDG, DPCM Capital, Inc. « D-Wave est au premier plan du développement de ce marché, fournissant déjà les avantages significatifs de l’informatique quantique à de grandes entreprises du monde entier. Étant la seule société d’informatique quantique au monde qui construit à la fois des ordinateurs à recuit quantique et des ordinateurs quantiques selon le modèle de portes, D-Wave aura accès au marché total adressable (Total Addressable Market, TAM) prévu pour l’informatique quantique de 150 milliards USD. Le TAM à court terme devant dépasser 1 milliard USD et le TAM ayant le potentiel d’augmenter rapidement tandis que les applications de l’informatique à recuit quantique parviennent à maturité et les applications selon le modèle de portes émergent, nous sommes certains que D-Wave continuera de fournir de la valeur à long terme aux actionnaires en accélérant le marché de l’informatique quantique commercial. »

Le besoin quantique est actuellement réel et il s’accélère : Dans un rapport de 2020 établi par 451 Research, entreprise mondiale de renseignements sur le marché qui fait partie du Standard and Poor’s 500 (S&P 500), 31 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir renoncé à traiter des problèmes complexes en raison du temps requis pour les résoudre. Le rapport a également révélé que 39 % des entreprises testent actuellement l’informatique quantique et 81 % des entreprises ont l’intention d’avoir des cas d’utilisation quantique au cours des trois prochaines années.

Renforcer le leadership de D-Wave en informatique quantique commerciale

Nous estimons que D-Wave est la société la mieux placée pour fournir les avantages de quantum à une vaste gamme de segments de clientèle et la seule société d’informatique quantique qui démontre la valeur commerciale de l’informatique quantique à une clientèle de premier ordre. D-Wave est le seul fournisseur d’informatique quantique qui possède l’expérience opérationnelle et commerciale de l’exploitation d’une entreprise d’informatique quantique à grande échelle. Les clients commerciaux de D-Wave englobent 25 des sociétés Global 2000 de Forbes, y compris des leaders de l’industrie tels que Volkswagen, Toyota’s R&D Labs, Accenture, BBVA, NEC Corporation, Save-On-Foods, DENSO, et Lockheed Martin.En plus des entreprises clientes qui utilisent déjà activement D-Wave, des milliers de développeurs du monde entier mettent au point des centaines d’applications quantiques précoces dans divers domaines dont la programmation des ressources, la mobilité, la logistique, la découverte de médicaments, l’optimisation des portefeuilles, les processus de fabrication, pour ne citer que quelques exemples.

Avantages clés de D-Wave :

D-Wave est la seule société au monde à construire à la fois des ordinateurs à recuit quantique et des ordinateurs quantiques selon le modèle de portes. Cela est important car différents types de systèmes quantiques présentent des avantages pour différents types d’applications quantiques. Les systèmes à recuit quantique de D-Wave sont conçus pour résoudre les problèmes complexes d’optimisation ; les systèmes selon le modèle de portes et les systèmes à recuit quantique peuvent tous deux résoudre les problèmes algébriques et de factorisation linéaires, comme ceux de l’apprentissage machine et de la cryptographie ; et le programme selon le modèle de portes de D-Wave devrait produire des systèmes qui conviennent le mieux aux équations différentielles, telles que celles de la chimie quantique.

D-Wave est le premier et seul fournisseur à proposer des systèmes quantiques complets en temps réel : de la fabrication de puces par une unité de traitement quantique (Quantum Processing Unit, QPU) supraconductrice qui alimentent les systèmes quantiques, à l’ingénierie du matériel informatique, aux logiciels de post-traitement, aux solveurs hybrides quantiques, et aux outils open-source des développeurs. Cette approche, associée à une livraison de ces produits en temps réel dans le nuage quantique, fait bénéficier les clients d’une mise sur le marché régulière et rapide de leurs produits.

À l’heure actuelle, D-Wave est également la seule société à posséder un ordinateur quantique qui appuie les applications commerciales à l’échelle de la production. Proposant l’informatique quantique en tant que service (Quantum Computing as a Service, QCaaS) dans son nuage quantique Leap, disponible dans 38 pays, D-Wave fournit à la fois un vaste accès et le développement d’applications hybrides quantiques facilité par la prestation de services professionnels.

Tout cela contribue à l’accélération de l’utilisation de l’informatique quantique et de la demande en la matière.

Aperçu de la transaction :

La transaction place la valeur des capitaux propres de D-Wave à environ 1,2 milliard USD. La transaction comprend également une structure incitative innovante, selon laquelle les actionnaires publics qui ne demandent pas de rachat de DPCM Capital recevront une part proportionnelle des fonds alloués aux primes totalisant cinq (5) millions d’actions, réduisant effectivement leur base de coûts. Des fonds alloués aux primes similaires à hauteur de 1,8 million d’actions ont été créés pour les investisseurs en placement privé d’actions (« PIPE ») afin d’assurer la même base de coûts effective pour les investisseurs PIPE et les actionnaires publics de DPCM Capital.

La société combinée recevra 300 millions USD en recettes brutes à partir du compte fiduciaire de DPCM Capital, en assumant que les actionnaires publics de DPCM Capital ne demanderont pas de rachat), et 40 millions USD en recettes brutes de la part d’un groupe d’investisseurs stratégiques et institutionnels qui participent à la transaction en s’étant engagés à effectuer un placement privé d’actions (PIPE). Le PIPE est dirigé par des investisseurs nouveaux et existants, y compris l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions du Canada, PSP Investments, NEC Corporation, Goldman Sachs, Yorkville Advisors, et Aegis Group Partners.

Après la clôture, la société combinée continuera d’opérer à partir du site abritant les activités R&D et le siège social de D-Wave situé en Colombie-Britannique, Canada.

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de D-Wave et le Conseil d’administration de DPCM Capital, devrait se clôturer au cours du deuxième trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation des actionnaires de DPCM Capital.

Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l’accord de transaction et la présentation aux investisseurs, seront fournies dans un Rapport actuel sur le Formulaire 8-K et dans la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire S-4 de D-Wave Quantum Inc., qui comprendra un document servant de prospectus de D-Wave Quantum Inc. et une déclaration de procuration de DPCM Capital, désignée par le terme déclaration de procuration/prospectus, et chaque document sera déposé par D-Wave Quantum Inc. et DPCM Capital auprès de la Commission des opérations de bourse (Securities and Exchange Commission, SEC) et pourra être consulté sur le site www.sec.gov.

Informations relatives à la conférence téléphonique :

La présentation de la transaction à l’intention des investisseurs de DPCM diffusée en direct peut être consultée sur le site des relations avec les investisseurs de D-Wave ici. Une transcription de la diffusion en direct sera également déposée par DPCM Capital auprès de la SEC.

Conseillers

Morgan Stanley & Co. LLC (« Morgan Stanley »”) agit en tant que conseiller financier exclusif de D-Wave. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP agissent en tant que conseil juridique de D-Wave. Citigroup Global Markets Inc. (« Citigroup ») agit en tant que conseiller principal en marchés de capitaux de DPCM Capital. UBS Investment Bank agit également en tant que conseiller en marchés de capitaux de DPCM Capital. Greenberg Traurig LLP et Stikeman Elliott LLP agissent en tant que conseil juridique de DPCM Capital. Morgan Stanley et Citigroup agissent également en tant qu’agents de placement pour DPCM Capital en ce qui concerne une partie du financement PIPE levé pour certains Acheteurs institutionnels qualifiés et « Investisseurs accrédités » institutionnels. Morgan Stanley et Citigroup n’ont pas agi en tant qu’agents de placement ou participé à un quelconque rôle pour la partie de financement PIPE qui a été menée par D-Wave, et n’en retireront aucune commission. Longview Communications and Public Affairs agit en tant que conseiller en affaires publiques canadien de D-Wave.

À propos de D-Wave Systems Inc.

D-Wave est un leader du développement et de la livraison de systèmes, logiciels et services informatiques quantiques, le premier fournisseur commercial mondial d’ordinateurs quantiques, et la seule société à développer à la fois des ordinateurs à recuit quantique et des ordinateurs quantiques selon le modèle de portes. Notre mission consiste à libérer le pouvoir de l’informatique quantique aujourd’hui pour en faire bénéficier les entreprises et la société. Nous le faisons en fournissant de la valeur au client grâce à des applications quantiques pratiques pour les problèmes rencontrés dans des domaines aussi divers que la logistique, l’intelligence artificielle, les sciences des matériaux, la découverte de médicaments, la programmation, la cybersécurité, la détection des défaillances, et la modélisation financière. Les systèmes de D-Wave sont utilisés par un certain nombre d’organisations les plus sophistiquées dans le monde, y compris NEC Corporation, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, Forschungszentrum Jülich, University of Southern California, et Los Alamos National Laboratory. Son siège social et le Centre d’excellence de Quantum Engineering sont situés près de Vancouver, Canada, et ses opérations américaines sont basées à Palo Alto, Californie. D-Wave a un ensemble d’investisseurs de renom qui englobe PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp., Aegis Group Partners, et In-Q-Tel.

À propos de DPCM Capital Inc. :

DPCM Capital Inc. est une société d’acquisition à vocation spécifique (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) dirigée par Emil Michael, PDG, et constituée dans le but de procéder à une fusion, un échange de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises. UBS Securities LLC a agi en tant que seul souscripteur (book-running manager) de l’offre publique initiale de DPCM Capital. Ses actions ordinaires, unités et bons de souscription ont commencé de se négocier à la NYSE le 23 octobre 2020 sous les symboles XPOA, XPOA.U et XPOA WS, respectivement. Ses actions ordinaires, unités et bons de souscription ont commencé de se négocier à la NYSE le 23 octobre 2020 sous les symboles XPOA, XPOA.U et XPOA WS, respectivement. Une équipe d’entrepreneurs et d’opérateurs, y compris Eric Schmidt, ancien CEO de Google, Betsy Atkins, expert en gouvernance de classe mondiale et entrepreneur, et Denmark West, l’un des premiers membres de l’équipe Xbox de Microsoft, est affiliée à la SPAC aux niveaux du Conseil d’administration et de la direction et joue un rôle consultatif.

Informations importantes sur la transaction proposée et où les trouver :

La description complète des conditions de la transaction figurera dans une déclaration d’enregistrement sur le Formulaire S-4 que D-Wave Quantum Inc. déposera auprès de la SEC et qui comprendra un prospectus concernant les titres de la société combinée à émettre en lien avec la transaction et une déclaration de procuration relative à la réunion des actionnaires de DPCM Capital qui devront voter à propos de la transaction.D-Wave Quantum Inc. et DPCM Capital prient instamment les investisseurs, les actionnaires et autres personnes intéressées à lire, lorsqu’ils seront disponibles, le document préliminaire sur la déclaration de procuration/le prospectus, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC, car ces documents renfermeront des informations importantes sur D-Wave Quantum Inc., DPCM Capital, D-Wave, et la transaction. Après que la déclaration d’enregistrement aura été déclarée comme entrant en vigueur, le document définitif sur la déclaration de procuration/le prospectus à inclure dans la déclaration d’enregistrement sera envoyé par courrier postal aux actionnaires de DPCM Capital à la date de clôture des registres fixée en vue du vote sur la combinaison d’entreprises proposée. Une fois que la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire S-4, y compris le document sur la déclaration de procuration/le prospectus et autres documents déposés auprès de la SEC, les actionnaires pourront également obtenir gratuitement une copie en adressant leur demande à : D-Wave Quantum Inc., 3033 Beta Avenue, Burnaby, BC V5G 4M9 Canada, ou par e-mail à l’adresse : shareholdercomm@dwavesys.com et DPCM Capital, 382 NE 191 Street, #24148, Miami, Florida 33179, ou par e-mail à l’adresse : mkilkenny@hstrategies.com. Les versions préliminaire et définitive du document sur la déclaration de procuration/le prospectus à inclure dans la déclaration d’enregistrement, une fois disponibles, pourront également être obtenues gratuitement sur le site Web de la SEC (www.sec.gov).

Déclarations prospectives

Dans certains cas, les déclarations prospectives sont caractérisées par l’emploi de termes tels que « peut », « pourra », « pourrait », « devrait », « s’attendre », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « penser », « estimer », « prédire », « projet », « potentiel », « continuer », « en cours », ou la version négative de ces termes ou une autre terminologie comparable, bien que les déclarations prospectives ne renferment pas toutes ces termes. Dans certains cas, les déclarations prospectives sont caractérisées par l’emploi de termes tels que « peut », « pourra », « pourrait », « devrait », « s’attendre », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « penser », « estimer », « prédire », « projet », « potentiel », « continuer », « en cours », ou la version n gative de ces termes ou une autre terminologie comparable, bien que les déclarations prospectives ne renferment pas toutes ces termes. Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent engendrer des résultats réels, des niveaux d’activité, des performances ou des réalisations nettement différents de l’information explicite ou implicite contenue dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans ce communiqué de presse englobent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant la transaction proposée, y compris le calendrier et la structure de la transaction proposée ; l’inscription en bourse des actions de D-Wave Quantum Inc. ; le montant et l’utilisation des recettes de la transaction proposée ; la croissance et les innovations futures de la société combinée ; l’adoption accrue des solutions d’informatique quantique et l’augmentation des opportunités de marché associées et des cas d’utilisation ; le marché total adressable de l’informatique quantique ; la réalisation des placements privés effectués en relation avec la transaction proposée ; la capitalisation boursière initiale de D-Wave Quantum Inc. ; le montant des fonds disponibles dans le compte fiduciaire de DPCM à la suite des rachats d’actions des actionnaires ou autrement ; et les avantages anticipés de la transaction proposée.Les declarations prospectives qui figurent dans ce communiqué de presse englobent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant la transaction proposée, y compris le calendrier et la structure de la transaction proposée ; l’inscription en bourse des actions de D-Wave Quantum Inc. ; le montant et l’utilisation des recettes de la transaction proposée ; la croissance et les innovations futures de la société combinée ; l’adoption accrue des solutions d’informatique quantique et l’augmentation des opportunités de marché associées et des cas d’utilisation ; le marché total adressable de l’informatique quantique ; la réalisation des placements privés effectués en relation avec la transaction proposée ; la capitalisation boursière initiale de D-Wave Quantum Inc. ; le montant des fonds disponibles dans le compte fiduciaire de DPCM à la suite des rachats d°actions des actionnaires ou autrement ; et les avantages anticipés de la transaction proposée. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, entre autres, à divers facteurs qui échappent au contrôle de la direction, notamment la conjoncture économique et autres risques ; les incertitudes et facteurs abordés dans le Rapport annuel sur le Formulaire 10-K de DPCM aux rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » (Mise en garde concernant les déclarations prospectives) déposé auprès de la SEC le 31 mars 2021, et dans le document sur la déclaration de procuration/le prospectus que D-Wave Quantum Inc. doit déposer en relation avec la transaction proposée, et autres déclarations auprès de la SEC, ainsi que des facteurs associés à des sociétés telles que D-Wave qui exercent des activités dans le domaine de l’informatique quantique, entre autres, les tendances, taux de croissance, et défis concernant ces activités et les marchés dans lesquels elles opèrent ; l’incapacité à finaliser la transaction proposée en raison de la non obtention des approbations réglementaires et des actionnaires requises ; l’incapacité à satisfaire d’autres conditions de clôture dans l’accord de transaction définitif ou autrement ; l’occurrence de tout évènement qui pourrait entraîner la résiliation de l’accord de transaction définitif ; les risques liés à l’incertitude des informations financières prévues ; le résultat de toute procédure légale qui peut être instituée à l’encontre de DPCM, D-Wave, ou D-Wave Quantum Inc. en lien avec l’accord de transaction définitif ou la transaction proposée ; les risques liés à la performance des activités de la société combinée et au calendrier des étapes commerciales ou financières importantes prévues ; les défis non anticipés en matière de développement technologique ou de projet, y compris, en matière de coût ou de calendrier ; la performance des produits de la société combinée ; les effets de la concurrence sur les activités de la société combinée ; l’incapacité à obtenir les avantages anticipés de la transaction proposée ; le risqué que la société combinée doive lever un capital supplémentaire pour exécuter son plan commercial, qui risque de ne pas être disponible selon des conditions acceptables ou pas du tout ; le montant des demandes de rachat de la part des actionnaires publics de DPCM ; le risque que la société combinée ne puisse jamais devenir rentable ou soutenir sa rentabilité ; le risque que D-Wave ne puisse pas protéger sa propriété intellectuelle ; la volatilité du prix des titres de DPCM ; le risque que la transaction perturbe les plans et opérations actuels à la suite de l’annonce et la réalisation de la transaction proposée ; le risque que les titres de D-Wave Quantum Inc. ne soient pas approuvés pour être négociés à la Bourse de New York (NYSE) ou, si approuvés, ne maintiennent pas leur cotation.Par ailleurs, si les déclarations prospectives s’avèrent inexactes, l’inexactitude risque d’être importante. Sachez également que la performance antérieure risque de ne pas être indicative de résultats futurs.En raison des incertitudes importantes de ces déclarations prospectives, nous ne devez pas vous fier à celles-ci pour prendre une décision d’investissement ou considérer qu’elles proviennent d’une quelconque personne indiquant ou garantissant que D-Wave Quantum Inc., DPCM Capital, ou D-Wave atteindront nos objectifs et plans dans des délais spécifiés ou non. Les déclarations prospectives qui figurent dans ce communiqué de presse représentent nos vues à la date de celui-ci. Nous anticipons que des évènements et développements subséquents nous feront changer d’avis. Cependant, bien que nous puissions choisir de mettre ultérieurement à jour ces déclarations prospectives dans l’avenir, nous n’avons actuellement pas l’intention de le faire à moins que cela ne soit requis par la loi applicable. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives comme représentant nos vues à une quelconque date subséquente à la date de ce communiqué de presse.

Ni offre ni sollicitation

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à fournir des informations et ne constitue pas une offre ni la sollicitation d’une vente ou d’un achat de titres, d’actifs ou des activités décrites dans le présent document ou un engagement envers D-Wave Quantum Inc., DPCM Capital, ou D-Wave, ni une sollicitation de vote, de consentement ou d’approbation dans une juridiction conformément à la transaction ou en relation avec celle-ci, ou autrement, et les titres ne sauraient être vendus, émis, ou transférer dans une quelconque juridiction en violation de la loi applicable.

Participants à la sollicitation

D-Wave Quantum Inc., DPCM Capital, et D-Wave, et leurs administrateurs et responsables exécutifs respectifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de DPCM Capital concernant la transaction. Les informations sur les administrateurs et les responsables exécutifs de DPCM Capital figurent dans les déclarations de DPCM Capital auprès de la SEC. Les informations sur les administrateurs et les responsables exécutifs de D-Wave Quantum Inc. et des informations plus détaillées concernant l’identité de tous les participants potentiels, et leurs intérêts directs et indirects par détentions de titres ou autrement, seront énoncées dans le document sur la déclaration de procuration/le prospectus définitif de la transaction lorsqu’il sera disponible. D’autres informations concernant l’identité de tous les participants potentiels à la sollicitation de procurations à l’intention des actionnaires de DPCM Capital en relation avec la transaction proposée et autres sujets faisant l’objet d’un vote à la réunion extraordinaire, et leurs intérêts directs et indirects par détention de titres ou autrement, seront incluses dans le document définitif sur la déclaration de procuration/le prospectus, lorsqu’il sera disponible. D’autres informations concernant l’identité de tous les participants potentiels à la sollicitation de procurations aux actionnaires de DPCM Capital en relation avec la transaction proposée et autres sujets faisant l’objet d’un vote à la réunion extraordinaire, et leurs intérêts directs et indirects, par détention de titres ou autrement, seront incluses dans le document définitif sur la déclaration de procuration/le prospectus, lorsqu’il sera disponible.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

