Agarwal's Health Care a déclaré jeudi avoir levé 80 millions de dollars auprès d'investisseurs existants, le singapourien Temasek et l'américain TPG, alors que l'opérateur indien d'hôpitaux ophtalmologiques prévoit de doubler le nombre de ses hôpitaux.

L'actionnaire principal de Dr. Agarwal's Eye Hospitals, société cotée en bourse, prévoit d'exploiter 300 hôpitaux d'ici à la fin de 2025. Il possède actuellement plus de 150 hôpitaux, notamment dans des pays africains comme le Nigeria et le Kenya.

Les actions de Dr. Agarwal's Eye Hospitals ont augmenté de 10,3 % après l'annonce, avant de réduire leurs gains pour atteindre une hausse de 4,2 % lors de la dernière séance.

Agarwal's investira plus de 12 milliards de roupies (144,45 millions de dollars) dans la création de nouveaux hôpitaux en Inde et de 10 centres dans les pays africains du Kenya, de la Zambie et de la Tanzanie, a indiqué l'entreprise dans un communiqué de presse.

Cette levée de fonds intervient plus d'un an après que Dr. Agarwal's - fondé en 1957 dans la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde - a bouclé un tour de table de 10,50 milliards de roupies auprès de Temasek et de TPG Growth, la branche de TPG spécialisée dans les marchés moyens.

Les soins privés sont de plus en plus populaires en Inde en raison de la croissance et du vieillissement de la population, ainsi que de l'augmentation des niveaux de revenus. La pandémie a renforcé l'attention portée à la santé et au bien-être.

Les investisseurs internationaux, conscients de cette tendance, s'intéressent au marché indien des soins de santé privés, qui représente environ 48 milliards de dollars. En avril, Temasek a dépensé 2 milliards de dollars pour augmenter de 41 % à 59 % sa participation dans la chaîne multi-spécialisée Manipal Hospitals. (1 $ = 83,0760 roupies indiennes) (Reportage de Praveen Paramasivam à Chennai)