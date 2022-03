La directrice générale de l'OMC salue une avancée sur les brevets

Genève (awp/ats) - La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala salue une avancée entre quatre acteurs vers une levée des brevets pour les technologies contre le coronavirus. La Suisse, opposée à cette suspension, n'en fait pas partie.

Ces dernières semaines, ses représentants auprès de l'OMC s'étaient plaints du format de négociations qui ne regroupe que quelques grands acteurs du commerce mondial. Un compromis a été trouvé entre les Etats-Unis, l'UE et les deux pays qui avaient demandé une levée provisoire des brevets, l'Inde et l'Afrique du Sud.

"C'est une avancée importante", a affirmé mercredi Dr Ngozi. Elle a admis qu'il faudrait encore du travail pour rallier tous les membres de l'organisation derrière lui. Et il faut rester prudent parce que tous les détails du compromis ne sont pas connus.

Avec d'autres membres, la Suisse est depuis plus d'un an sous pression de nombreux pays, d'organisations internationales, d'ONG et de syndicats pour une levée provisoire des brevets sur les technologies contre le coronavirus.

Une approche à laquelle Berne s'oppose fermement, préférant des licences volontaires. Il faut étendre les capacités de production des pays en développement, selon elle.

