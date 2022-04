Omicron est à l'origine de la recherche américaine de meilleurs masques pour enfants et d'une nouvelle norme.

Les masques N95 pour adultes sont réglementés par le gouvernement fédéral et sont considérés comme un standard d'or. Ils faisaient partie des "meilleurs masques" recommandés par les autorités sanitaires américaines en janvier pour se protéger de l'Omicron. Pour les enfants, il n'existe aucun masque comparable réglementé par les États-Unis, et certains parents inquiets se sont tournés vers des masques de taille enfant fabriqués selon les normes KF94 de la Corée du Sud ou N95 de la Chine.

Bien que de nombreux États et écoles américains aient depuis cessé d'exiger le port d'un masque pour le COVID, les experts en maladies affirment que les enfants auront toujours besoin de masques de haute qualité pour tout ce qui concerne les pandémies actuelles et futures, la grippe saisonnière et le virus respiratoire syncytial (VRS) qui peut causer des maladies graves et la mort.

"Chaque année, les masques ont l'occasion de faire la différence, que ce soit en classe ou à la garderie", a déclaré le Dr Steven Krug, médecin urgentiste et président du Conseil de l'Académie américaine de pédiatrie sur les enfants et les catastrophes.

Les sites de commerce électronique américains sont bondés de vendeurs proposant des masques KF94 ou KN95 pour enfants. La plupart des sites n'authentifient pas ces produits et les agences de santé américaines ne les approuvent pas, -

créant ainsi un terrain fertile pour les fraudeurs.

Le Dr Jennifer Nayak, spécialiste des maladies infectieuses au Centre médical de l'Université de Rochester, a déclaré à Reuters que l'achat de masques pour ses trois enfants sur Amazon.com et d'autres sites a suscité des questions, notamment : "Est-ce un vrai ou un faux ? Est-ce qu'il va s'adapter ?"

La Corée du Sud est considérée comme un leader pour les masques pour enfants car elle applique rigoureusement sa norme KF94. Son ministère de la santé affirme que les seuls KF94 authentiques sont fabriqués en Corée du Sud.

Behealthyusa.net, le vendeur direct de masques BOTN KF94 fabriqués en Corée du Sud aux États-Unis, a déclaré à Reuters que son site avait épuisé de nombreux masques KF94 de petite taille lors de la vague initiale d'Omicron.

L'importateur Tony Chen, basé à Los Angeles et père d'enfants de 8 et 11 ans, a commencé à faire venir des masques KF94 de taille enfant, fabriqués en Corée du Sud, lorsque les parents avaient du mal à trouver des masques authentiques à des prix abordables.

Des parents ayant des liens avec la Corée du Sud ont indiqué à Chen des vendeurs réputés de masques KF94 pour enfants dans ce pays, dit-il. Il expédie les masques en franchise de droits vers les États-Unis en vertu des règles d'expédition directe au consommateur qui réduisent son coût à 47 cents à 1 $ chacun, contre 1 à 3 $ sur les sites de commerce électronique.

"J'espère juste rentrer dans mes frais", a déclaré Chen, qui a importé environ 9 000 masques KF94 pour enfants pour des dizaines de familles depuis le 1er janvier et prévoit de continuer aussi longtemps que nécessaire.

Une poignée d'autres groupes font également un travail de terrain pour les parents.

Project N95 - qui contrôle les vendeurs de masques jusqu'à l'usine - gère un site Web qui propose une variété de masques pour enfants - y compris des KF94 de Corée du Sud, des KN95 de Chine et des produits spécialisés fabriqués par des fabricants légitimes de N95 aux États-Unis.

"Nous sommes souvent en rupture de stock", a déclaré Anne Miller, directrice exécutive du projet N95.

Les usines produisent moins de masques pour enfants que pour adultes, et la demande de tailles pour enfants augmente jusqu'à 15 % par semaine, a déclaré Mme Miller.

UN LONG CHEMIN VERS LA SURVEILLANCE

Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) certifie les masques N95 et inspecte les installations qui les fabriquent. Une initiative est en cours pour établir une norme américaine pour les masques à haute filtration pour enfants, ce qui pourrait ouvrir la voie à une surveillance nationale.

Le fabricant texan de masques Aegle et le Fischell Institute for Biomedical Devices de l'Université du Maryland conçoivent des masques pour enfants qui filtrent comme les N95 mais sont optimisés pour les visages et les poumons plus petits des enfants. Le directeur général d'Aegle, Andy Moy, a l'intention de commencer les essais cliniques à l'hôpital national pour enfants de Washington en avril.

La norme définirait les matériaux, les mesures et les qualités de filtration des masques. Ensuite, un organisme de normalisation ou une agence gouvernementale devrait la soutenir et l'adopter. Une agence fédérale serait nécessaire pour faire appliquer la norme, a déclaré M. Moy.

"Ce n'est qu'alors que les parents auront l'assurance dont ils ont besoin", a déclaré Moy.

Le fondateur de l'American Mask Manufacturer's Association (AMMA), Lloyd Armbrust, a déclaré que le succès nécessiterait un engagement continu et une pression politique.

"Ces problèmes sont tout à fait solubles, mais les gens doivent s'en soucier suffisamment longtemps", a déclaré M. Armbrust.