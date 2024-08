La baisse des taux hypothécaires à leur plus bas niveau depuis plus d'un an a incité certains acheteurs potentiels à reprendre la recherche d'un logement, selon un rapport de la société de courtage immobilier Redfin publié jeudi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le 7 août, le populaire taux hypothécaire fixe à 30 ans était proche de son plus bas niveau depuis des mois, à 6,58 %, après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu ait ravivé les craintes de récession. Malgré la légère amélioration de l'accessibilité, les ventes en cours ont enregistré leur plus forte baisse annuelle depuis neuf mois, selon le rapport de Redfin.

Toutefois, la baisse des taux incite certains acheteurs potentiels à revenir sur le marché du logement, d'autant plus que les prix des logements ont chuté par rapport à leur niveau record, provoqué par une crise de l'accessibilité.

CONTEXTE

Un plus grand nombre d'acheteurs de logements entrent sur le marché après une période de dépression de la demande lorsque les taux hypothécaires dépassaient les 7 %.

Du côté de l'offre, les nouvelles inscriptions reprennent un peu de l'élan qu'elles avaient perdu ces dernières semaines. Depuis des mois, les propriétaires s'accrochent à des taux hypothécaires fixes moins élevés, garantis par des biens immobiliers, à une époque où l'endettement était bon marché, alors que les taux sont actuellement plus élevés.

PAR LES CHIFFRES

- Le prix de vente médian était de 389 750 $ au cours des quatre semaines se terminant le 4 août, soit plus de 6 000 $ de moins que le record historique de début juillet.

- Bien qu'il s'agisse d'une baisse saisonnière typique, l'augmentation de 3,2 % d'une année sur l'autre est la plus faible en neuf mois, ce qui indique que la croissance des prix s'est légèrement ralentie.

- Les nouvelles inscriptions de maisons à vendre sont en hausse de 5,9 % d'une année à l'autre, la plus forte augmentation en cinq semaines.

CITATION CLÉ

"De nombreux acheteurs avec lesquels je travaille sont enthousiastes parce qu'ils ont cherché une maison pendant un an, attendant que les taux baissent avant de faire une offre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux veulent se lancer... avant que les taux ne soient trop bas et ne provoquent une plus grande concurrence", a déclaré Shoshana Godwin, agent principal de Redfin.