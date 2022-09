Porsche : succès de l'introduction en bourse à Francfort

Porsche fait part du succès de son introduction en bourse à Francfort et de son entrée 'dans une nouvelle ère, avec une flexibilité entrepreneuriale accrue.'



'Aujourd'hui, un grand rêve devient réalité pour Porsche. Notre degré accru d'autonomie nous place dans une très bonne position pour mettre en oeuvre nos objectifs ambitieux dans les années à venir', a commenté Oliver Blume, président du directoire de Porsche.



Avec la cotation initiale d'aujourd'hui, Porsche devient la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Europe en termes de capitalisation boursière, soit environ 78 milliards d'euros.



Les actions privilégiées placées représentent 12,5 % du capital social émis et en circulation de Porsche AG.



Selon Porsche, cette introduction en bourse lui offre une plus grande liberté entrepreneuriale. L'accord de domination et de transfert de profits et pertes avec Volkswagen expirera d'ailleurs fin 2022 pour être remplacé par un accord de coopération industrielle (ICA) et de pleine concurrence.



' Notre objectif est de redéfinir le concept de luxe moderne en combinant le luxe avec la durabilité et l'engagement social. Porsche veut se développer avec ses produits et services de luxe et assumer sa responsabilité sociale', a fait savoir Oliver Blume.



