Lal PathLabs Limited est un fournisseur de tests et de services de diagnostic et de soins de santé connexes en Inde. L'entreprise propose aux patients et aux prestataires de soins de santé une gamme de tests et de services de diagnostic et de soins de santé connexes destinés aux tests de base, au diagnostic des patients et à la prévention, au suivi et au traitement des maladies et d'autres problèmes de santé. Ses tests comprennent le test de grossesse, les bilans de santé complets, le test Covid 19, le test cardiaque, le test rénal, le test hépatique, la NFS, le test de cholestérol, le test d'hépatite B, le test de fonction rénale, le test de fonction hépatique, le test de sucre, le test thyroïdien, le test typhoïdien, le test d'acide urique, le test de vitamine B12 et le test de vitamine D. La société dispose d'environ 280 laboratoires cliniques (dont le laboratoire national de référence de Delhi et les laboratoires régionaux de référence de Kolkata, Bangalore et Mumbai), de 5 762 centres de service aux patients (CSP) et de 11 619 points de collecte (PUP). Ses clients sont des patients individuels, des hôpitaux et d'autres prestataires de soins de santé, ainsi que des entreprises.