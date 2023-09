Dr Lalchandani Labs Limited est un fournisseur indien de tests et de services de diagnostic et de soins de santé connexes à Delhi/NCR. L'entreprise gère des laboratoires qui effectuent des examens pathologiques dans divers domaines de la biochimie, de l'hématologie, de l'histopathologie, de la microbiologie, de l'électrophorèse, de l'immunologie, de la virologie, de la cytologie, ainsi que d'autres examens pathologiques et radiologiques. Grâce à son réseau intégré, l'entreprise offre aux patients et aux prestataires de soins de santé une gamme de tests et de services de diagnostic et de soins de santé connexes destinés aux tests de base, au diagnostic des patients et à la prévention, au suivi et au traitement des maladies et d'autres problèmes de santé. La société fournit ses propres services de banque de sang par l'intermédiaire de son entreprise sœur, la banque de sang CPC. Les clients de la société sont des patients individuels, des hôpitaux et d'autres prestataires de soins de santé, ainsi que des entreprises.

Secteur Installations et services en soins de santé