Martens plc est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, développe, achète, commercialise, vend et distribue des chaussures sous la marque Dr. Martens. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ; Amériques ; Amériques et Asie-Pacifique (APAC). Ses catégories de produits sont les suivantes : Originals, Fusion, Kids, Casual et Accessories. La catégorie Originals comprend les bottes, les chaussures et les mocassins, ainsi que la gamme Made in England. La catégorie Fusion comprend des bottes et des chaussures à plateforme, des sandales, des talons et des variantes raffinées de la gamme Originals. Dans la catégorie Kids, vous trouverez la gamme mini-me, qui comprend les collections Originals, Fusion et Casual. La société propose divers accessoires, tels que des produits d'entretien, des lacets et des chaussettes, des sacs en cuir et de petits articles en cuir. La société opère dans plus de 60 pays à travers le monde, par le biais d'une série de modes : magasins gérés directement et sites de commerce électronique, partenaires grossistes et distributeurs.

