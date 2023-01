L'Europe repart dans le rouge avec les craintes d'une récession

PARIS, 19 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent jeudi en matinée dans un contexte de regain d'inquiétudes liées à une récession économique après les déclarations jugées restrictives plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) malgré des indicateurs économiques plus dégradés que prévu.



À Paris, le CAC 40 reflue de 0,73% à 7.031,73 points vers 08h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 perd 0,44% et à Francfort, le Dax abandonne 0,8%.



L'indice EuroStoxx 50 cède 0,77%, le FTSEurofirst 300 0,48%. Le Stoxx 600 , qui a bouclé mercredi une sixième séance consécutive dans le vert, fléchit jeudi de 0,77%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également une baisse à l'ouverture jeudi après le repli de mercredi lié à la contraction plus forte que prévu des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis, ce qui a ravivé le spectre d'un atterrissage brutal de l'économie.



D'autant que James Bullard et Loretta Mester, deux responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), ont insisté sur la nécessité de porter les taux d'intérêt aux Etats-Unis au-dessus de 5%, contre une fourchette de 4,25%-4,50% actuellement.



En Europe, plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE), à l'image de Klaas Knot, plaident également pour une poursuite du resserrement monétaire, estimant que l'inflation de base ne montre aucun ralentissement et que les marchés pourraient mal évaluer la trajectoire des taux.



Une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, est prévue à 10h30 GMT dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.



En Bourse, signe des inquiétudes sur la récession, les compartiments de ressources de base (-1,97%) et de l'industrie (-1,07%) accusent les plus fortes baisses.



Dans les valeurs individuelles, ArcelorMittal recule de 2,47% et Renault abandonne 2,34%, toujours pénalisé par le repli de ses ventes en 2022. Les deux valeurs sont en queue de peloton du CAC 40.



Ailleurs en Europe, le distributeur britannique de mode en ligne Boohoo chute de 5% après l'annonce d'une baisse de 11% de son chiffre d'affaires sur la période de Noël, tandis que Dr. Martens s'effondre de 21,17% en réaction à un "profit warning" lié à des difficultés aux Etats-Unis. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)