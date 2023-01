La valeur du jour en Europe - Dr Martens revoit à la baisse ses prévisions annuelles après des problèmes opérationnels

Dr Martens dégringole de 25,91% à 156,01 pence à la Bourse de Londres après avoir lancé un avertissement sur son bénéfice et son chiffre d'affaires pour l'exercice annuel clos en mars. Le fabricant de chaussures coté au FTSE 250 a invoqué des problèmes opérationnels "importants "après avoir identifié un goulot d'étranglement dans son centre de distribution de Los Angeles, causé par une "combinaison de problèmes liés aux personnes et aux processus".



La perte de revenus liés à ces problèmes pourrait affecter le bénéfice annuel de Dr Martens d'environ 16 à 25 millions de livres sterling.



Aussi, le groupe anticipe désormais un Ebitda annuel compris entre 250 et 260 millions de livres sterling contre 263 millions au cours de l'exercice 2022.



Au titre du troisième trimestre, Dr Martens a publié un chiffre d'affaires de 335,9 millions de livres sterling, soit une augmentation de 9 % en glissement annuel. Ce qui reste toutefois inférieur à ses attentes.



Côté perspectives, la marque de chaussures a fait savoir que les perturbations du centre de distribution californien, ainsi qu'un contexte économique "plus incertain", vont impacter la croissance des revenus au cours du prochain exercice.



Dans l'optique de résoudre les problèmes du centre de distribution, le groupe prévoit notamment l'ouverture de trois entrepôts temporaires et la reconfiguration de son centre de distribution de la côte est pour expédier les commandes en gros.