Dr. Reddy's Laboratories conclut un accord définitif pour l'acquisition de la société allemande de cannabis thérapeutique Nimbus Health GmbH

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE : 500124, NSE : DRREDDY, NYSE : RDY, NSEIFSC : DRREDDY, ainsi que ses filiales, désignées conjointement « Dr. Reddy's ») a annoncé aujourd'hui la signature d’un accord définitif concernant l’acquisition de Nimbus Health GmbH (« Nimbus Health »). Nimbus Health est un grossiste de produits pharmaceutiques privé et sous licence spécialisé dans le cannabis thérapeutique en Allemagne où la sociétée est basée. Dr. Reddy's procédera à l’acquisition de Nimbus Health moyennant un paiement initial plus des indemnités de performance et des indemnités d'étape au cours des quatre prochaines années.

Créée en 2018, Nimbus Health fait partie des sociétés pionnières dans le domaine du cannabis thérapeutique en Allemagne. L’acquisition permettra à Dr. Reddy's de s’appuyer sur les forces de Nimbus Health, et d’introduire des médicaments à base de cannabis thérapeutique en tant qu’option de traitement prometteuse pour les patients. La société opérera sous la marque Nimbus Health, et en tant que filiale en pleine propriété de Dr. Reddy's.

La demande en cannabis thérapeutique a augmenté au cours des dernières années grâce à la légalisation du cannabis thérapeutique par le Parlement allemand (Bundestag) en 2017. Le marché du cannabis thérapeutique en Allemagne est d'ores et déjà évalué à environ 122 millions EUR, avec une augmentation d’environ 25 % entre 2020 et 2021, et un CAGR (taux de croissance annuel moyen) d’environ 55 % depuis 2017, faisant de l’Allemagne l’un des plus grands marchés d’Europe. Près de 150 000 patients allemands bénéficient du cannabis thérapeutique pour leurs besoins médicaux non encore couverts1.

La conclusion de la transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Patrick Aghanian, responsable des médicaments génériques en Europe chez Dr. Reddy’s, a commenté : « Le cannabis thérapeutique est de plus en plus utilisé pour soigner et répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants, notamment en matière de prise en charge de la douleur et de SNC (système nerveux central). En outre, dans la mesure où de nombreuses études sont actuellement menées pour exploiter et introduire le cannabis thérapeutique, nous considérons qu’il s’agit d’un domaine incontournable pour l’avenir des prestations de soins de santé. Nimbus Health s’est imposée en tant que plateforme pionnière, hautement réputée et à croissance rapide. La société possède un excellent réseau de partenaires commerciaux et d’accès aux savoir-faire, au sein duquel les caisses-maladie allemandes remboursent intégralement le cannabis thérapeutique. À l’heure où de plus en plus de pays européens adoptent l’utilisation du cannabis thérapeutique, la capacité à exploiter et accéder à de nouvelles zones géographiques se révélera essentielle. Nimbus rejoignant la famille Dr. Reddy's aux côtés de Linus et Alessandro, nous sommes très heureux de nous embarquer dans une nouvelle aventure passionnante dans le domaine du cannabis thérapeutique, qui soutient la mission de Dr. Reddy's consistant à répondre aux besoins des patients non encore couverts. »

« Nous étions vraiment ravis lorsque Dr. Reddy's nous a contactés et a reconnu la haute efficience de la plateforme d’importation, d’enregistrement et de lancement de Nimbus pour plusieurs marques de cannabis thérapeutique en Allemagne. L’alignement étroit entre les valeurs de Dr. Reddy's et de Nimbus nous confère l’assurance de pouvoir rester concentrés sur les activités existantes, tout en développant ensemble des projets futurs. Nous sommes heureux de travailler aux côtés de Dr. Reddy's afin d’activer les synergies soutenant la croissance dans tous les secteurs », a commenté Linus Maximilian Weber, fondateur et directeur général de Nimbus Health.

Le Dr Alessandro Rossoni, cofondateur et directeur général de Nimbus Health, a déclaré : « La relation entre Dr. Reddy's et Nimbus Health s'est développée de manière très positive au cours de l'année passée. Il nous est apparu naturel de nous rapprocher pour préparer ensemble les étapes suivantes. Nous sommes ravis que Dr. Reddy's ait reconnu le potentiel de Nimbus sur le marché du cannabis thérapeutique. L’engagement de Dr. Reddy's constitue une étape importante en vue de développer davantage les médicaments à base de cannabinoïdes thérapeutiques, et d’ouvrir de nouvelles possibilités au profit des patients. Nous sommes convaincus que faire partie de Dr. Reddy's nous permettra d’élever nos opérations au niveau supérieur, et d’accroître notre impact sur ce marché en plein essor. »

À propos de Nimbus Health GmbH

Nimbus Health est un grossiste et fabricant allemand de produits pharmaceutiques entièrement sous licence, qui possède ses propres entrepôts ainsi qu’une force de vente indépendante afin de promouvoir les produits à base de cannabis thérapeutique auprès des pharmaciens. Sa mission consiste à fournir aux patients gravement malades des produits à base de cannabis thérapeutique de la plus haute qualité et issus de sources fiables, de manière constante et durable.

À propos de Dr. Reddy's : Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE : 500124, NSE : DRREDDY, NYSE : RDY, NSEIFSC : DRREDDY) est une société pharmaceutique intégrée, qui s’engage à fournir des médicaments abordables et innovants pour une vie plus saine. Au travers de ses entreprises, Dr. Reddy's offre un portefeuille de produits et services incluant IPA, services pharmaceutiques personnalisés, médicaments génériques, médicaments biosimilaires et formulations différenciées. Nos principaux domaines thérapeutiques concernent la gastro-entérologie, la médecine cardiovasculaire, la diabétologie, l’oncologie, la prise en charge de la douleur et la dermatologie. Dr. Reddy's exerce ses activités sur les marchés du monde entier. Nos principaux marchés incluent les États-Unis, l’Inde, la Russie et les pays de la CEI, ainsi que l’Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.drreddys.com

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives à des attentes futures ainsi que d’autres déclarations prévisionnelles qui sont fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, et qui impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus susceptibles de faire varier sensiblement les résultats, les performances ou les événements réels de ceux formulés explicitement ou implicitement dans de telles déclarations. Outre les déclarations qui constituent des déclarations prévisionnelles en raison de leur contexte, les termes « peut », « sera », « devrait », « s’attend à », « prévoit de », « entend », « anticipe », « considère », « estime », « prévoit », « potentiel », ou « continue de », ainsi que les expressions similaires permettent d’identifier les déclarations prévisionnelles. Les résultats, performances ou événements réels sont susceptibles de varier sensiblement par rapport à ceux contenus dans de telles déclarations en raison de facteurs incluant, sans toutefois s'y limiter, (i) les conditions économiques générales telles que la performance des marchés financiers, les défauts de crédit, les taux de change, les taux d'intérêt, les niveaux de persistance et la fréquence/gravité des sinistres assurés, (ii) les niveaux et les tendances en matière de mortalité et de morbidité, (iii) l’évolution des niveaux de concurrence et les facteurs concurrentiels généraux, (iv) l’évolution des lois et réglementations ainsi que des politiques des banques centrales et/ou des gouvernements, (v) l’impact des acquisitions ou des restructurations, notamment les problématiques liées à l’intégration, et (vi) la sensibilité de notre industrie et des marchés que nous desservons, ainsi que des produits et services de nos clients face aux ralentissements économiques dus à des catastrophes naturelles, des épidémies, des pandémies ou d’autres maladies répandues, y compris le coronavirus (ou COVID-19), ainsi que (vii) d’autres risques et incertitudes identifiés dans nos dépôts publics auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ceux énumérés dans la rubrique « Facteurs de risque » et « Déclarations prévisionnelles » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 mars 2021. La société rejette toute obligation de mise à jour des informations contenues dans les présentes.

1 Source : INSIGHT Health - Green Line NPI (Sell in/Pharmacy purchase)

