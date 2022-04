Les laboratoires Dr. Reddy's et MediCane Health annoncent le lancement de divers produits à base de cannabis thérapeutique, en Allemagne

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE : 500124, NSE : DRREDDY, NYSE : RDY, NSEIFSC : DRREDDY, ainsi que ses filiales désignées collectivement « Dr. Reddy’s ») et MediCane Health Inc. (ainsi que ses filiales désignées collectivement « MediCane ») ont annoncé aujourd’hui le lancement de leur produit à base de cannabis thérapeutique en Allemagne.

En vertu d’une collaboration entre Dr. Reddy’s et MediCane ayant été engagée en 2021, MediCane fournira les produits à base de cannabis thérapeutique à Dr. Reddy’s, à partir de ses installations certifiées conformes aux BPF de l’UE, basées au Portugal, tout en apportant un soutien logistique et réglementaire. En tant que distributrice exclusive des produits en Allemagne, Dr. Reddy’s fournira un accès aux produits de cannabis thérapeutique, de MediCane, sous sa propre marque, avec le soutien d’une équipe de terrain, spécialisée et apte à fournir aux professionnels de la santé des formations sur l’utilisation des produits ainsi que des conseils sur le processus de remboursement par l’assurance maladie.

Ce lancement marque l’entrée de MediCane dans le secteur pharmaceutique d’un grand marché européen. Pour Dr. Reddy’s, ce lancement renforce sa présence sur le marché allemand en pleine croissance, du cannabis thérapeutique, présence déjà affermie depuis la récente acquisition par l’entreprise, de Nimbus Health GmbH, spécialisée dans la distribution, l’enregistrement, la vente et la commercialisation de cannabis thérapeutique.

Avec plus de 83 millions d’habitants bénéficiant d’un vaste accès aux services de santé, l’Allemagne représente déjà plus de la moitié du marché actuel du cannabis thérapeutique dans l’Union européenne, grâce à ses réglementations avancées et au remboursement par l’assurance maladie du cannabis thérapeutique dans certaines circonstances1. La demande pour le cannabis thérapeutique a augmenté ces dernières années suite à la légalisation du cannabis thérapeutique par le Parlement allemand (Bundestag) en 2017. Le marché du cannabis thérapeutique en Allemagne est évalué à environ 122 millions EUR avec une croissance d’environ 25 % en 2021 par rapport à 2020, et un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 55 % depuis 2017. Près de 150 000 patients allemands bénéficient du cannabis thérapeutique pour leurs besoins de santé, autrement non satisfaits2, selon divers rapports3, en particulier dans le domaine de la gestion de la douleur, de la spasticité, de l’anorexie, des vomissements, et de la dépression.

Dr. Reddy’s et MediCane ont également signé un accord pour le cofinancement d’un essai clinique de phase II portant sur un produit à base de cannabis, destiné à soulager les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD). À l’issue de cet essai, Dr. Reddy’s sera détentrice des droits exclusifs de vente et de commercialisation dudit produit en Europe (à l’exception de la Russie et des pays de la CEI). Les parties prévoient de démarrer l’essai clinique du produit au cours du second semestre 2022. Les SCPD font référence au spectre des symptômes non cognitifs et non neurologiques couramment observés dans le cadre de la démence, tels que l’agitation, l’agressivité, la psychose, la dépression et l’apathie.

Patrick Aghanian, responsable des médicaments génériques en Europe, chez Dr. Reddy’s, a déclaré : « Cette collaboration avec MediCane Health démontre l’engagement de Dr. Reddy’s à devenir un chef de file sur le marché européen en pleine croissance, du cannabis thérapeutique. Avec MediCane, nous nous associons à un partenaire de recherche, à la fois unique et différencié dans le domaine du cannabis thérapeutique. Nous sommes très heureux de cette collaboration stratégique et multidimensionnelle avec MediCane, qui s’inscrit dans notre mission d’accélérer l’accès au cannabis thérapeutique afin de répondre aux besoins non satisfaits des patients et d’améliorer leur qualité de vie. »

Yossi BenAmram, cofondateur et PDG de groupe, chez MediCane, a confié pour sa part : « Cette collaboration met en lumière la stratégie de MediCane visant à développer des produits médicaux fondés sur des preuves, et à s’associer à des sociétés pharmaceutiques de premier plan, afin de maximiser le potentiel de ces médicaments pour les patients. Cette collaboration constitue une étape très importante pour MediCane, à court, moyen et long terme, et nous sommes on ne peut plus enthousiastes à l’idée de nous associer à une entreprise aussi réputée et inventive que Dr. Reddy’s. Compte tenu des ressources et du savoir-faire de MediCane en R&D agrotechnique et biologique, axés spécifiquement sur le cannabis, et des capacités éprouvées de vente, de marketing et de distribution de Dr. Reddy’s, qui offrent un large accès géographique correspondant à notre stratégie, ajoutés à de puissantes capacités réglementaires et de R&D pour le développement de médicaments génériques, je suis convaincu que ce partenariat synergique pourra jouer un rôle prédominant parmi les décideurs européens du marché du cannabis thérapeutique, dans un avenir proche. »

À propos de Dr. Reddy’s Laboratories :

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE : 500124, NSE : DRREDDY, NYSE : RDY, NSEIFSC : DRREDDY) est une société pharmaceutique intégrée, qui s’engage à fournir des médicaments abordables et innovants pour une vie plus saine. Dr. Reddy’s offre un portefeuille de produits et services incluant API, services pharmaceutiques personnalisés, médicaments génériques, médicaments biosimilaires et formulations différenciées. Nos principaux domaines thérapeutiques concernent la gastro-entérologie, la médecine cardiovasculaire, la diabétologie, l’oncologie, la prise en charge de la douleur et la dermatologie. Dr. Reddy’s exerce ses activités dans le monde entier. Nos principaux marchés comprennent les États-Unis, l’Inde, la Russie et les pays de la CEI, ainsi que l’Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.drreddys.com

À propos de MediCane Health Inc. :

Fondé en 2019 le modèle commercial de MediCane, allant de la semence au consommateur, permet une surveillance et un contrôle complets des processus de culture, puis des processus de R&D médicale et pharmaceutique. Ce modèle comprend le développement de semences génétiques, la propagation et la culture des plantes, la fabrication, le développement pharmacologique, la recherche médicale, et la distribution des produits finaux aux utilisateurs finaux. Notre banque génétique contient une multitude de souches qui sont cultivées dans nos serres à la pointe de la technologie, puis transformées dans des installations de post-récolte et de fabrication, conformes aux BPF et aux BPAC. La distribution des produits finis aux utlisateurs finauxaux s’effectue via un réseau mondial de partenaires B2B et B2C. Les principaux marchés de MediCane comprennent Israël, l’Europe et l’Australie. Les activités de R&D pharmaceutique et médicale, de MediCane s’étendent sur de multiples sites à travers le monde, et portent sur des essais précliniques et cliniques dans divers domaines thérapeutiques. Les activités de R&D de MediCane sont menées en interne par son équipe expérimentée, ainsi qu’en collaboration avec des scientifiques de renommée mondiale et des instituts de recherche, de premier plan, qui apportent leur savoir-faire en matière d’analyse, de biologie et de médecine. En utilisant une approche centrée sur le patient, pour ses essais cliniques, MediCane vise à fournir de puissants produits pharmaceutiques à base de cannabis, destinés à traiter diverses maladies inflammatoires et neurologiques.

1 Source : Office fédérale de la statistique, en Allemagne (Statistisches Bundesamt)

2 INSIGHT Health - Green Line NPI (Sell in/Pharmacy purchase)

3 Enquête de Bfarm Companion

