Dr. Reddy's Laboratories est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de médicaments génériques (79,9%) : médicaments de prescription de marque ou sans marque et médicaments OTC ; - vente d'ingrédients actifs (15,7%). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services pharmaceutiques personnalisés ; - autres (4,4%) : vente de produits biopharmaceutiques génériques, développement d'agents moléculaires, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (18,8%), Etats-Unis (45%), Russie (9,9%) et autres (26,3%).

Secteur Produits pharmaceutiques