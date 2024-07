Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company est une entreprise basée en Arabie Saoudite qui opère dans le secteur des soins de santé. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales dans trois secteurs : Hôpitaux, Pharmacies et Autres. Le secteur des hôpitaux est engagé dans la création, la gestion et l'exploitation d'hôpitaux, d'installations médicales, de pharmacies et de laboratoires de diagnostic médical et de radiologie. Le secteur des pharmacies exploite Al Habib Pharmacies, Middle East Pharmacies Company et Afia Pharmacies Company. Les autres segments comprennent les services de gestion et d'exploitation pour des tiers, les services de soins à domicile, les unités de soins intensifs, le transport ambulatoire, les services d'entretien des installations, les services de technologie de l'information et de systèmes, les solutions en nuage, entre autres. La société assure également l'importation et l'exportation, la vente en gros et au détail de médicaments, de produits médicaux et à base de plantes, de cosmétiques, de dispositifs médicaux et d'équipements.