Draftkings Inc. est une société de divertissement sportif et de jeux numériques. La société opère à travers deux secteurs d'activité, Business-to-consumer (B2C) et Business-to-business (B2B). Le segment B2C de la société fournit aux utilisateurs des produits de sports fantaisistes quotidiens (DFS), de paris sportifs (Sportsbook) et de casino en ligne (iGaming). Il offre également aux utilisateurs un produit intégré unique qui fournit un compte, un portefeuille, un système de paiement centralisé et des contrôles de jeu responsable. La société exploite son segment B2C principalement aux États-Unis. Le segment B2B de la société est impliqué dans la conception, le développement et l'octroi de licences de logiciels de paris sportifs et de jeux de casino pour ses produits Sportsbook et jeux de casino. Les activités de son segment B2B sont concentrées principalement en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Secteur Casinos et jeux