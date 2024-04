DraftKings Inc. est une société de jeux et de divertissements sportifs numériques. La société propose aux utilisateurs des paris sportifs en ligne (Sportsbook), des casinos en ligne (iGaming) et des offres de sports de fantaisie quotidiens (DFS), ainsi que des offres de paris sportifs au détail, de médias et d'autres produits de consommation. Sportsbook est en ligne avec des opérations de paris sportifs mobiles et/ou au détail conformément aux réglementations de 24 États et de l'Ontario, au Canada. Ses offres de produits iGaming comprennent généralement l'ensemble des jeux disponibles dans les casinos terrestres, tels que le blackjack, la roulette, le baccarat et les machines à sous. L'offre de produits DFS facilite le jeu de pair à pair, où les participants s'affrontent pour gagner des prix. La société propose également des jetons non fongibles (NFT) sur la place de marché DraftKings (Marketplace), des concours de type DFS basés sur les NFT, des services de logiciels de jeu, ainsi que des packages de publicité et de parrainage pour des annonceurs ciblés dans le cadre de son offre de produits DFS, de jeux gratuits et de contenu média.

Secteur Casinos et jeux