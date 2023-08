Draganfly Inc. est un fabricant, une société d'ingénierie contractuelle et de développement de produits dans le domaine des véhicules aériens sans pilote, qui sert les marchés de la sécurité publique, de l'agriculture, des inspections industrielles, de la cartographie et de l'arpentage. Elle fabrique des hélicoptères multirotors, des systèmes vidéo aériens industriels et de petits systèmes ou véhicules aériens sans pilote civils. Les produits de la société comprennent les quadcoptères, Draganfly Commander2, Vital Intelligence, Quantix Mapper, Tango2, les charges utiles et les capteurs, le système de contrôle universel et les logiciels. Ses services comprennent l'ingénierie personnalisée, la formation, les services de vol, les services de données et la pulvérisation de varigues. Les filiales à part entière de la société comprennent Draganfly Innovations Inc, Draganfly Innovations USA, Inc et Dronelogics Systems Inc.

