Draganfly Inc. est un créateur canadien de solutions de drones, de logiciels et de systèmes d'intelligence artificielle (IA). Les segments de la société comprennent Drones, Vital (Vital Intelligence) et Corporate. Le segment Drones comprend les produits et services liés à la vente de véhicules aériens sans pilote (UAV). Le segment Vital Intelligence se consacre à la vente de produits qui mesurent les signes vitaux pour aider à détecter les symptômes de grands groupes de personnes à distance. La société crée des plateformes et des systèmes de collecte et d'analyse de données sans pilote et à distance. Elle fabrique et vend une gamme d'hélicoptères multirotors, de systèmes vidéo aériens industriels et de petits systèmes ou véhicules aériens sans pilote à usage civil. Ses produits incluent le drone Heavy Lift, le LiDAR à longue portée, le Commander 3 XL, le Commander 2, le Quantix Mapper, le Draganflyer X4-P, et d'autres. Ses services comprennent l'ingénierie personnalisée, la formation, les services de vol, les services de données, les solutions de drones d'entreprise et les services de pulvérisation.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense