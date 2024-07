Draegerwerk AG & Co KGaA est un fournisseur de technologies médicales et de sécurité basé en Allemagne. La société exerce ses activités dans deux secteurs : le secteur médical et le secteur de la sécurité : Le secteur médical et le secteur de la sécurité. Le segment médical développe, produit et commercialise des solutions systèmes, des équipements et des services pour l'optimisation des processus aux points de soins aigus, tels que les soins d'urgence, les soins préopératoires, les soins intensifs et les soins prénataux. Le segment Sécurité développe, produit et commercialise des produits, des solutions systèmes et des services pour la protection individuelle, la technologie de détection de gaz et la gestion intégrée des risques pour des clients issus de divers secteurs, tels que l'exploitation minière, les services d'incendie, la police et la protection contre les catastrophes. L'entreprise possède des sites de production en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Asie.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés