Drägerwerk démarre l'année avec un bond de son chiffre d'affaires - prévisions confirmées

LÜBECK (dpa-AFX) - Le groupe de technologie médicale et de sécurité Drägerwerk a commencé l'année avec un bond de son chiffre d'affaires. La nette amélioration de la capacité de livraison a fait bondir le chiffre d'affaires au premier trimestre à environ 761 millions d'euros, contre 649,5 millions l'année précédente, après correction des effets de change. En outre, l'augmentation significative de la demande de respirateurs en Chine a eu un effet positif, a annoncé le groupe lundi soir à Lübeck. Il a également confirmé ses prévisions pour l'année en cours.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) provisoire a augmenté dans le cadre de la nette croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre pour atteindre environ 29 millions d'euros. Un an plus tôt, ce chiffre avait encore enregistré une perte de 35,1 millions d'euros. La marge brute a augmenté à environ 45 % (contre 42,2 % l'année précédente), notamment en raison d'un mix produits positif, a-t-on ajouté. En revanche, les entrées de commandes corrigées des effets de change ont reculé à environ 804 millions d'euros, contre 825,7 millions l'année précédente.

Pour l'exercice en cours, Drägerwerk continue de tabler sur un retour à la croissance et à la rentabilité, avec une hausse du chiffre d'affaires de 7,0 à 11,0 pour cent après correction des effets de change et une marge Ebit de 0,0 à 3,0 pour cent.

Les investisseurs se sont montrés satisfaits. L'action préférentielle Drägerwerk a récemment progressé de 3 % sur la plateforme de trading Tradegate par rapport au cours de clôture du marché principal Xetra./jha/he