Dragonfly Energy Holdings Corp. est un fournisseur de batteries lithium-ion à cycle profond. La société se concentre également sur la fourniture d'une solution de stockage d'énergie pour permettre un réseau intelligent grâce au déploiement de sa technologie brevetée de cellules à l'état solide. Les produits de la société comprennent la batterie LiFePO4 100Ah 12V, la batterie LiFePO4 100Ah 12V chauffée, la batterie LiFePO4 270Ah 12V GC3, la batterie LiFePO4 270Ah 12V GC3 chauffée, la batterie LiFePO4 100Ah 12V GC2, la batterie LiFePO4 100Ah 12V GC2 chauffée, 100Ah 12V GC2 Heated LiFePO4 Battery, 270Ah 12V 8D LiFePO4 Battery, 50Ah 24V LiFePO4 Battery, 50Ah 12V Group 24 LiFePO4 Battery, 75Ah 12V Group 24 LiFePO4 Battery et WS500 Advanced Alternator Regulator. Les batteries lithium-ion non toxiques à cycle profond de l'entreprise remplacent les batteries plomb-acide sur toute une série de marchés finaux, notamment les véhicules de loisirs, les navires, les installations hors réseau et d'autres applications de stockage. Ses marques comprennent Dragonfly Energy, Battle Born Batteries et Wakespeed.

Secteur Equipements et composants électriques