(Alliance News) - Drax Group PLC a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre, ses prévisions pour l'ensemble de l'année restant inchangées.

Drax Group, un producteur d'électricité basé dans le Yorkshire, en Angleterre, a déclaré un bénéfice avant impôts de 338,1 millions de livres sterling pour le premier semestre clos le 30 juin, soit une hausse de 69% par rapport aux 199,9 millions de livres sterling de l'année précédente.

Les recettes ont atteint 4,09 milliards de livres sterling, soit une hausse de 15 % par rapport aux 3,56 milliards de livres sterling de l'année précédente.

Le directeur général Will Gardiner a déclaré : "Au cours du premier semestre 2023, nous avons réalisé une solide performance en matière de soutien au système et de production, fournissant une énergie renouvelable répartissable à des millions de foyers et d'entreprises britanniques. La centrale Drax est restée le plus grand fournisseur d'énergie renouvelable du Royaume-Uni en termes de production au cours de la période."

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au premier semestre a augmenté de 86 %, passant de 224,7 milliards de livres sterling à 417,1 milliards de livres sterling, ce qui, selon l'entreprise, est dû aux services de soutien du système et à la production d'énergie renouvelable répartissable.

La dette nette a augmenté de 13 % pour atteindre 1,27 milliard de livres sterling, contre 1,12 milliard de livres sterling l'année précédente.

Drax a déclaré un dividende de 9,2 pence par action au premier semestre, soit une augmentation de 9,5 % par rapport aux 8,4 pence de l'année précédente. La société a déclaré qu'elle s'attendait à une augmentation de 10 % pour payer un dividende de 23,1 pence par action pour l'exercice 2023, en hausse par rapport à 21,0 pence.

Drax a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice 2023 restait inchangé et conforme aux attentes des analystes.

"Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité de la bioénergie avec capture et stockage du carbone au Royaume-Uni et sommes en discussions formelles avec le gouvernement britannique pour faciliter la transition vers la bioénergie avec capture et stockage du carbone à la centrale électrique de Drax d'ici 2030. Nos projets pourraient créer des milliers d'emplois dans la région de Humber, aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d'élimination du carbone et soutenir la sécurité énergétique à long terme", a déclaré le PDG Gardiner.

Les actions de Drax Energy étaient en baisse de 1,5 % à 611,60 pence à Londres jeudi matin.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés