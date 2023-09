Drax Group PLC est une société britannique spécialisée dans les énergies renouvelables. La société est engagée dans la production d'énergie renouvelable, la production de biomasse durable et la vente d'électricité renouvelable aux entreprises. Ses secteurs d'activité sont la production de granulés, la production et les clients. Le segment Production de granulés est engagé dans la production et la vente ultérieure de granulés de biomasse dans les installations de traitement du groupe en Amérique du Nord. Le segment Production comprend ses activités de production d'électricité au Royaume-Uni. Le segment Clients est engagé dans la fourniture d'électricité et de gaz à des clients non domestiques au Royaume-Uni. Il exploite également un portefeuille de production de biomasse durable, d'hydroélectricité et d'hydroélectricité par pompage sur quatre sites en Angleterre et en Écosse. Elle exploite également une entreprise de fourniture de bioénergie avec des installations de fabrication sur 13 sites aux États-Unis et au Canada. Elle propose également l'installation et la maintenance de points de charge pour véhicules électriques (VE).