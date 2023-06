L'Agence britannique de l'environnement va examiner le plan de capture du carbone de la centrale électrique de Drax

(Alliance News) - L'Agence de l'environnement du Royaume-Uni a annoncé vendredi qu'elle avait lancé une consultation sur les propositions de Drax Power Ltd visant à développer la bioénergie avec capture et stockage du carbone dans l'une de ses centrales électriques.

Drax Power est la filiale de Drax Group PLC qui exploite la centrale électrique Drax à Selby, dans le Yorkshire du Nord. L'EA est un organisme public exécutif non ministériel parrainé par le ministère de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales du gouvernement britannique.

La consultation de l'EA a débuté vendredi dernier et s'achèvera le 29 juin. Elle comprend des activités de baisse en personne et en ligne afin de fournir de plus amples détails sur la demande, le processus de décision de l'EA et de permettre au public de poser des questions sur les plans de Drax Power.

Selon l'EE, Drax Power souhaite capturer le dioxyde de carbone émis lors de la production d'électricité afin d'éviter que la majeure partie de celui-ci ne se retrouve dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone capturé serait ensuite transporté par un pipeline en vue d'un stockage permanent sous la mer du Nord.

Drax Power devra obtenir un permis environnemental de l'EA afin de capturer le carbone issu du processus de combustion, a déclaré l'EA, en même temps qu'un ordre d'autorisation de développement. Cette démarche s'inscrira dans le cadre d'un processus dirigé et examiné par l'Inspection de l'urbanisme, a-t-elle poursuivi.

À l'issue de la consultation, l'EA examinera les commentaires reçus avant de se prononcer.

"L'Agence pour l'environnement a un rôle important à jouer dans l'autorisation de nombreuses technologies énergétiques susceptibles d'émerger dans les années à venir", a déclaré Kathryn Richardson, responsable de l'environnement à l'Agence pour l'environnement. "Notre rôle est de veiller à ce que ces nouvelles technologies, y compris le piégeage du carbone, soient mises en œuvre de manière à protéger les personnes et l'environnement.

"Nous cherchons maintenant à connaître l'avis de la communauté locale et des groupes intéressés sur cette demande. Nous les encourageons à venir nous voir lors de nos manifestations d'engagement afin d'en savoir plus et d'examiner les plans en détail".

Par ailleurs, mercredi dernier, Drax a pris acte de l'annonce de l'Ofgem, l'autorité britannique de régulation du marché de l'énergie, d'ouvrir une enquête sur une éventuelle violation par Drax Power des exigences en matière de rapports annuels sur le profilage de la biomasse dans le cadre du programme d'obligation en matière d'énergies renouvelables.

L'Ofgem a fait remarquer que l'ouverture de l'enquête n'impliquait aucune conclusion de non-conformité, tandis que Drax a déclaré que l'Ofgem avait confirmé séparément qu'elle n'avait pas établi de violation susceptible d'affecter l'émission de certificats d'obligation de production d'énergie renouvelable ou les avantages financiers associés pour Drax.

Drax a répondu qu'elle "continuait à coopérer pleinement" tout au long de l'enquête de l'Ofgem et qu'elle "avait confiance dans la conformité de sa biomasse avec les critères de l'obligation de production d'énergie renouvelable".

Les actions de Drax ont baissé de 0,8 % à 549,20 pence à Londres vendredi matin.

