(Alliance News) - La centrale électrique à biomasse de Drax Group PLC pourrait perdre ses subventions s'il s'avère qu'elle ne respecte pas les exigences en matière de développement durable, a déclaré un ministre.

La Chambre des Lords a entendu lundi des préoccupations concernant les références environnementales de la centrale électrique du Yorkshire du Nord, l'une des plus grandes du Royaume-Uni, qui brûle de la biomasse telle que des granulés de bois et qui reçoit des subventions vertes.

Un député a demandé que des scientifiques indépendants soient envoyés au Canada pour vérifier la durabilité du bois utilisé pour fabriquer des granulés de biomasse, et un autre a accusé un ministre de faire l'autruche sur cette question.

Le régulateur de l'énergie Ofgem a déclaré en mai qu'il enquêtait pour savoir si Drax Power Limited n'avait pas respecté "les exigences en matière de rapports annuels sur le profilage dans le cadre du programme d'obligations en matière d'énergies renouvelables et d'autres questions connexes".

La semaine dernière, des militants de Greenpeace, du WWF, de la RSPB, des Wildlife Trusts, de Wildlife and Countryside Link et de Mighty Earth, entre autres, ont demandé au gouvernement de mettre fin à toutes les subventions accordées à la combustion de bois de forêt et de cultures énergétiques dans les centrales électriques et de ne pas accorder aux entreprises énergétiques de nouvelles aides ou de nouveaux contrats à cet effet.

Drax se décrit comme fournissant de l'énergie renouvelable à partir de "biomasse durable".

L'industrie affirme que le bois provient de déchets forestiers, mais les critiques ont émis des doutes sur la véracité de ces affirmations.

Le ministre Martin Callanan a déclaré à la chambre haute : "C'est une question qui relève de l'Ofgem.

"Le régulateur est l'administrateur chargé de contrôler le respect des critères de durabilité dans le cadre du système d'obligations en matière d'énergies renouvelables.

Maggie Jones, membre du parti travailliste, a déclaré : "On estime que nous aurons accordé à Drax quelque 11 milliards de livres sterling de subventions dans le cadre des différents programmes d'énergie renouvelable.

"Le ministre est-il donc préoccupé par le fait que Drax affirme utiliser du bois provenant de forêts canadiennes et s'inscrivant dans une démarche de développement durable, mais qu'il n'existe pas de comptabilité carbone détaillée sur l'ensemble du cycle et de piste d'audit, comme nous serions en droit de l'attendre pour un tel niveau de subvention ?

Elle a ajouté : "Le ministre accepte-t-il que, pour connaître la vérité, des conseillers et des scientifiques indépendants se rendent au Canada pour vérifier que 70 % de la biomasse boisée importée provient bien de coupes durables et non de forêts vierges ?"

M. Callanan a répondu : "La législation sur les obligations en matière d'énergies renouvelables a été introduite à l'origine par le dernier gouvernement travailliste.

"L'Ofgem enquête sur ces questions. Elle tire des conclusions hâtives, et s'il est prouvé qu'ils ne sont pas en conformité, il est évident qu'une partie de la valeur des certificats qu'ils ont reçus leur sera retirée".

Cathy Bakewell, membre libéral-démocrate de Hardington Mandeville, a déclaré : "Les émissions résultant de la combustion d'arbres matures par Drax ne sont pas comptabilisées dans les émissions de CO2. Seules les émissions liées au transport des arbres depuis les forêts jusqu'aux fours sont comptabilisées.

"Quand le gouvernement va-t-il se rendre compte de cette fraude comptable ridicule et cesser d'accorder des subventions vertes à Drax ?

a déclaré M. Callanan : "Une fois de plus, la noble dame tire des conclusions hâtives avant même que l'enquête n'ait eu lieu.

"Sur la base des preuves examinées à ce jour, l'Ofgem n'a pas établi de non-conformité avec le système, mais l'enquête se poursuit.

"Je voudrais simplement conseiller aux nobles lords d'attendre les résultats de l'enquête menée par un régulateur indépendant.

Rosie Boycott, députée indépendante, a fait référence à des informations émanant d'écologistes canadiens qui, selon elle, "détruisent les forêts anciennes pour produire ces granulés de bois".

Elle a déclaré : "Pourquoi diable persistez-vous à vous obstiner ? "Pourquoi persistez-vous à dire que nous tirons des conclusions hâtives, alors que vous faites la politique de l'autruche ?

M. Callanan a ajouté : "Comme l'a fait remarquer un jour quelqu'un de célèbre, le souvenir des faits peut varier. Et pardonnez-moi si je ne considère pas nécessairement comme des faits absolus les déclarations de certains écologistes canadiens.

"Les autorités se sont penchées sur la question. L'Ofgem examine si la biomasse est durable ou non. Attendons les résultats de cette enquête".

