Dream Homes & Development Corporation est une société de construction et de développement immobilier spécialisée dans la construction de maisons de ville, de maisons individuelles et de tous types de propriétés résidentielles. La société offre une gamme de services et de produits, notamment des maisons neuves construites sur site et des maisons modulaires, des services d'ingénierie et de conception structurelle, des études de sol, des services d'architecture et de conception/construction, des services de gestion de la construction, des services d'entreprise générale pour toutes les constructions résidentielles unifamiliales et multifamiliales, l'installation de pieux hélicoïdaux et de pieux en bois, des fondations en maçonnerie et des travaux de béton de toutes sortes, la gestion de projets d'élévation et de déménagement de maisons et des exigences complètes en matière de finition pour toutes les constructions intérieures. Elle offre également des services de construction de maisons neuves et modulaires sur la côte, d'élévation et d'atténuation. La société propose des solutions clés en main, de la conception du plan à l'achèvement du projet. Ses activités se situent principalement dans le centre et le sud du New Jersey.

