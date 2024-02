Dream Impact Trust est une fiducie à capital variable basée au Canada qui se consacre à l'investissement à impact. La société opère à travers deux segments : Le développement et les investissements, et les revenus récurrents. Le secteur du développement et des investissements comprend des investissements directs et indirects dans des développements résidentiels et à usage mixte, un actif hôtelier et des créances hypothécaires participatives. Le secteur des revenus récurrents comprend un portefeuille d'immeubles commerciaux à revenus et d'actifs locatifs multifamiliaux dans la région du Grand Toronto (GTA) et à Ottawa/Gatineau, un actif de services publics, et des prêts d'entreprise productifs d'intérêts. La société est gérée par Dream Asset Management Corporation (DAM).

Secteur Développement et opérations immobilières