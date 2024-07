Dream Industrial Real Estate Investment Trust est une société d'investissement immobilier à capital variable basée au Canada. La société détient, gère et exploite un portefeuille de 322 actifs totalisant environ 70,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute dans des marchés clés au Canada, en Europe et aux États-Unis. La société possède et exploite un portefeuille diversifié d'immeubles de distribution, de logistique urbaine et d'industrie légère dans des marchés clés au Canada, en Europe et aux États-Unis. Dans toutes ses régions, son portefeuille se compose d'immeubles de distribution, de logistique urbaine et d'industrie légère : immeubles de distribution, immeubles de logistique urbaine et immeubles d'industrie légère. Les propriétés de la société comprennent Quayside, FORMA, Zibi, 212 King West, First Purpose Built Indigenous Hub, Brightwater, Alpine Park, Canary Landing, Canary District, The Distillery District, The Broadview Hotel, Brighton, Arapahoe Basin, Brighton Village Rentals et d'autres encore.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial