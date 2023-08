Dream Industrial REIT (Trust) est un fonds de placement immobilier à capital variable basé au Canada. L'objectif de la Fiducie est de poursuivre la croissance et l'amélioration de la qualité de son portefeuille, qui se compose principalement de propriétés de distribution et de logistique urbaine, et de fournir des rendements globaux attrayants à ses porteurs de parts. Le Fonds possède, gère et exploite un portefeuille mondial comprenant environ 258 actifs totalisant environ 46,5 millions de pieds carrés de superficie locative brute (SLB) dans des marchés clés au Canada, en Europe et aux États-Unis. Le Fonds possède et exploite un portefeuille diversifié de propriétés de distribution, de logistique urbaine et d'industrie légère sur des marchés clés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son portefeuille de propriétés comprend Zibi, 212 King West, First Purpose Built Indigenous Hub, Brightwater et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial