Dream Office Real Estate Investment Trust (Trust) est un fonds de placement immobilier à capital variable basé au Canada. Le Trust possède un portefeuille d'immeubles de bureaux principalement dans le centre-ville de Toronto. Les objectifs du Fonds comprennent la gestion de ses activités et de ses actifs afin de fournir à la fois un rendement et une croissance à long terme. Le Fonds possède un portefeuille de propriétés, qui sont situées sur Adelaide Place, Toronto ; 30 Adelaide Street East, Toronto ; 438 University Avenue, Toronto ; 655 Bay Street, Toronto ; 74 Victoria Street/137 Yonge Street, Toronto ; 36 Toronto Street, Toronto ; 330 Bay Street, Toronto ; 20 Toronto Street/33 Victoria Street, Toronto ; 250 Dundas Street West, Toronto ; 80 Richmond Street West, Toronto ; 425 Bloor Street East, Toronto ; 357 Bay Street, Toronto ; 360 Bay Street, Toronto ; 350 Bay Street, Toronto ; 56 Temperance Street ; 6 Adelaide Street East, Toronto ; 56 Temperance Street, Toronto et 212 King Street West, Toronto.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial