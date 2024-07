Dream Residential Real Estate Investment Trust (la FPI) est une société d'investissement immobilier à capital variable, non constituée en société, basée au Canada. La FPI détient un portefeuille de propriétés multi-résidentielles de style jardin, principalement situées dans trois marchés des régions Sunbelt et Midwest des États-Unis. La FPI possède un portefeuille d'environ 15 immeubles d'investissement comprenant un total de 3 300 unités. Le portefeuille de la FPI comprend Mansions at Riverside, Ashton Glen, The Morgan, Aspen Village, Colt's Crossing, Rochelle Plaza, Maple Oaks, Council Crossing, Winchester Run, The Commons, Carriage Court, Commons at Kettering, Oak Place, Ascent at Lake Worth et Creekwood Place.

Secteur Développement et opérations immobilières