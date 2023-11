Dream Unlimited Corp. est une société établie au Canada. La société, par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Dream Asset Management Corporation (DAM), est un promoteur d'actifs de bureaux et résidentiels à Toronto. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Revenu récurrent et Développement. Son secteur des revenus récurrents est composé de ses accords de gestion d'actifs et de gestion du développement avec Dream Industrial REIT, Dream Office REIT et divers partenaires de développement. Son secteur Développement comprend des aménagements à usage mixte dans la région du Grand Toronto (RGT) et à Ottawa/Gatineau, des terrains, des logements, des immeubles multifamiliaux et des commerces de détail/commerciaux en Saskatchewan et en Alberta, ainsi que l'investissement de Dream Impact Trust dans les Virgin Hotels Las Vegas. Les activités de la société comprennent la gestion d'actifs, à travers trois fiducies cotées à la Bourse de Toronto (TSX) et divers partenariats. La société développe également des terrains et des actifs résidentiels dans l'Ouest canadien.

Secteur Développement et opérations immobilières