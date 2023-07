DRI Healthcare Trust (la Fiducie) est une fiducie de fonds communs de placement basée au Canada. La Fiducie offre aux porteurs de parts une exposition différenciée aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques par la propriété et l'acquisition de redevances pharmaceutiques. La Fiducie se concentre principalement sur la gestion et la croissance d'un portefeuille diversifié de redevances pharmaceutiques qui génère une croissance des recettes de redevances en espèces à long terme. Le portefeuille de la fiducie comprend environ 17 flux de redevances sur 13 produits destinés à des domaines thérapeutiques chroniques ou critiques, tels que l'oncologie, les maladies rares, l'ophtalmologie, l'endocrinologie, la dermatologie, les maladies auto-immunes et les vaccins. Le portefeuille du Trust comprend des thérapies basées sur des redevances, notamment Spinraza, Eylea et Xolair. Les produits du Trust sont commercialisés par des sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca, Biogen, Galderma, Johnson & Johnson, Novartis, Regeneron et Roche. La Fiducie est gérée de façon externe par son gestionnaire, DRI Capital Inc.

Secteur Produits pharmaceutiques