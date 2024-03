Dril-Quip, Inc. conçoit, fabrique, vend et entretient des équipements de forage et de production pour des applications offshore et onshore. Ses produits comprennent des têtes de puits sous-marines et de surface, des arbres de production sous-marins et de surface, des systèmes de suspension de ligne médiane, des connecteurs spécialisés et des tuyaux associés, des systèmes de colonnes montantes de forage et de production, des suspensions de liner, des connecteurs de tête de puits, des déviateurs et bien d'autres choses encore. Son segment Subsea Products conçoit, fabrique et vend une variété de produits, notamment des têtes de puits sous-marines, des connecteurs et des équipements de surface, ainsi que des systèmes de production sous-marine. Son segment Subsea Services fournit une variété de services techniques incluant des services de location sous-marine, des services de reprise sous-marine et un support partagé de services sous-marins. Son activité Well Construction fournit des produits et des services utilisés dans la construction du puits de forage, tels que des complétions, des équipements de tubage et des systèmes d'accrochage de conduites. La société fournit également une assistance technique lors de l'installation de ses produits.

Indices liés Russell 2000