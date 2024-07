Driver Group PLC est un cabinet de conseil international spécialisé dans la prévention et la résolution des litiges, basé au Royaume-Uni. La société propose des services d'amélioration commerciale stratégique et de gestion des contrats, une assistance en matière de planification et de programme en direct et une analyse judiciaire des retards, un soutien et une expertise en matière de prévention et de résolution des litiges, ainsi que des séminaires de formation adaptés aux besoins de ses clients. Ses services de prévention et de résolution des litiges comprennent des conseils sur les stratégies commerciales visant à éviter et/ou à gérer les litiges potentiels, ainsi qu'une assistance dans les procédures d'arbitrage ou de contentieux. Les services d'amélioration commerciale stratégique et de gestion des contrats de la société comprennent des examens préalables aux contrats afin d'identifier et de gérer la répartition des risques, l'élaboration de stratégies commerciales, la gestion des risques et de la valeur et des contrôles continus de la santé des contrats/commerciaux. La société dessert divers secteurs, notamment le bâtiment, l'énergie, l'exploitation minière, les procédés et l'industrie, la construction navale et la marine, les transports et les infrastructures, ainsi que le pétrole et le gaz.

Secteur Construction et ingénierie