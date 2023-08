Drone Delivery Canada Corp. est une entreprise technologique basée au Canada. La société se concentre sur la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes logistiques basés sur des drones. La plateforme matérielle/logicielle de la société est utilisée dans un modèle commercial de service géré et de logiciel en tant que service (SaaS) pour les organisations gouvernementales et les entreprises. Elle fournit des solutions logistiques qui comprennent un système logiciel (FLYTE), du matériel et des services professionnels, permettant le processus de livraison de marchandises de dépôt à dépôt. La société fournit une solution d'infrastructure logistique par drone pour soutenir les gouvernements, les applications commerciales et industrielles, et les communautés éloignées (indigènes et non indigènes). Son logiciel FLYTE est un logiciel de gestion de vol virtuel qui propose un suivi des colis et des notifications de livraison en temps réel, une planification, une base de données de tous les enregistrements d'expéditions/factures, des journaux de surveillance de la température pour les cargaisons sensibles à la température, et des journaux de maintenance de tous les drones, y compris de leurs composants.

Secteur Logiciels