Drone Volt : Invest Securities abaisse son objectif de cours

L'analyste estime que 2022 sera une année importante pour Drone Volt, avec plusieurs enjeux : capitaliser sur ses acquisitions réalisées début 2022, commercialiser le Linedrone et l'Heliplane et confirmer une dynamique de forte croissance pour tendre vers l'autosuffisance financière.



' Les regards seront surtout tournés à CT vers les US, l'IPO prévue à l'été 2022 de son partenaire Aquiline Drones revêtant un double enjeu : monétiser 16mE d'actifs au bilan et exécuter près de 20m$ de CA ' indique Invest Securities.



' Si nous abaissons notre OC à 0,12E (vs 0,14E) en lien avec la hausse du WACC et l'intégration des BSA/BSPCE, nous réitérons notre opinion achat ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.