Drone Volt : Invest Securities n'est plus à l'achat

L'analyste estime que depuis plus d'un an, le destin de Drone Volt est lié à celui d'Aquiline Drone, dans la mesure où le groupe français détient 16mE d'actifs au bilan liés au groupe US et dispose de près de 20m$ de CA à livrer.



' L'IPO d'AD devait lui permettre de se doter des moyens financiers pour financer sa croissance. Las, les conditions de marché rendent selon nous peu probable une telle opération et la décision de DV de suspendre le contrat de licences appelle à la prudence. Cela nous amène à enlever la contribution d'AD, avec à la clé des estimations 2022-24e sensiblement abaissées ' indique Invest Securities.



' Si le management travaille à des alternatives en se focalisant sur le marché de la distribution d'Energie et réfléchit sur l'évolution de son modèle économique vers les services, la visibilité est aujourd'hui faible, ce qui nous amène à dégrader notre opinion à neutre contre achat, avec un objectif de cours réduit à 0,04E (contre 0,08E) ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.