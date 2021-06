Drone Volt cède 50 % d'Aerialtronics à son partenaire à un prix élevé. (Drone Volt)

Drone Volt a finalisé cette cession très attendue à son partenaire américain Aquiline Drones à une valorisation de 15 M€, ce qui représente une valeur ajoutée de 6 M€ pour le fabricant français de drones. Les discussions pour la vente de 50% d’Aerialtronics ont débuté en janvier 2021, et l’opération était attendue pour la fin de cette année.

Aerialtronics est une filiale de Drone Volt depuis 2017, lorsque cette dernière en a acheté 50% à 100k€ alors que l’enterprise Américaine était en état de liquidation juridique. Depuis, Drone Volt a réussi à restructurer l’entreprise avec succès et, en septembre 2020, Drone Volt a acheté les 50 % restants pour 2,5 M€, car Aerialtronics était valorisée 5 M€. Aujourd’hui, l’entreprise est valorisée trois fois ce prix, ce qui signifie que grâce à sa vente de 50 % d’Aerialtronics à Aquiline Drones, Drone Volt a réalisé 6 M€ de valeur ajoutée.

Drone Volt a toutefois réussi à garder le contrôle des opérations d’Aerialtronics, et la filiale restera consolidée à 100 % dans les états financiers de Drone Volt. Aerialtronics est l’entreprise qui a créé le drone Altura Zenith et la caméra Pensar, qui est dotée d’IA et offre un grand potentiel.

Par cette acquisition, Aquiline Drones confirme une nouvelle fois sa confiance dans la technologie de Drone Volt et consolide un partenariat déjà bien établi.