Drone Volt : Invest Securities réitère son conseil

Le bureau d'analyste estime que le chiffre d'affaires du 1er trimestre rebondit de manière remarquable à 1,80 ME (+43%, IS: 1,81mE), tiré à la fois par les activités de la Drone Volt Factory à forte valeur ajoutée (+40%) et la distribution de Marques Tiers (+46%) malgré un contexte toujours difficile, notamment en raison de la fermeture des frontières (60% de l'activité réalisée à l'international).



' La progression de la Marge Brute est également spectaculaire à 0,70mE (+92%, taux MB global en hausse de +10pts à 39%, vs IS 52% att), la divergence avec nos estimations provenant d'une surprise sur le mix de ventes ' indique Invest Securities.



Cette excellente publication conforte l'analyste dans un scénario de fort rebond en 2021 (+36% attendu). Il confirme son opinion achat avec un objectif de cours de 0,31E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.