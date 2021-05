Nouveaux contrats majeurs conduisant à un doublement du chiffre d'affaires (Drone Volt)

L'objectif de cours a été légèrement révisé à la hausse en raison d'une croissance supérieure du chiffre d'affaires en 2022 liée au nouveau contrat signé avec Aquiline Drones, qui sera en grande partie exécuté en 2022. Cet impact positif a été en partie compensé par une révision à la baisse des marges, que nous avions surestimées pour 2021.

Le DCF a été affecté par l'annonce d'un nouveau contrat important signé avec Aquiline Drones, portant sur la vente de 500 drones Hercules 20 et 200 drones Hercules 10, correspondant à une hausse du chiffre d'affaires de 15m$ aux prix catalogue. Contrairement au précédent contrat signé avec Aquiline Drone concernant 600 Hercules 2 devant s'achever avant fin 2021, ce nouvel accord couvrira progressivement 2021 et 2022 et ne sera pleinement exécuté que si Aquiline Drone parvient à trouver un nombre suffisamment important de clients aux Etats-Unis. Leur programme "flight to the future" devrait les aider à atteindre leurs objectifs ambitieux. Nous avons décidé de comptabiliser ce contrat à hauteur de 60% dans nos prévisions, ce qui pourrait laisser de la marge pour de bonnes surprises, avec 33% comptabilisé en 2021 et 66% en 2022. Cette progression du chiffre d'affaires conduit à une amélioration des marges 2022, des commandes plus importantes autorisant des remises fournisseurs plus importantes. Notre estimation par le DCF a été relevée de 10% à 0,48€, conduisant à une révision à la hausse de notre objectif de cours à 0,34€.