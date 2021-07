Drone Volt a publié de solides résultats pour le S1, portés par les contrats majeurs remportés avec Aquiline Drones et la croissance du chiffre d’affaires générée par l’Europe centrale. Afin de respecter ces contrats, la production devrait s’accélérer à partir de juillet et conduire à un S2 record.

Drones Aquiline, un partenariat bénéfique

Tirant profit de son partenariat avec le groupe américain Aquiline Drones, Drone Volt a été très actif au S1. Premièrement, en avril 2021, Drone Volt a signé un accord prévoyant la vente de 600 drones Hercules 2 à son partenaire Aquiline Drones pour 3M€ en tout. Cette montée en puissance passerait par un transfert de savoir-faire de Drone Volt au profit d’Aquiline Drones, ce dernier participant à hauteur de 50% à la construction des drones via son usine du Connecticut.

Deuxièmement, Drone Volt a remporté un autre contrat majeur portant sur jusqu’à 500 drones Hercules 20 et 200 Hercules 10 pour une valeur totale de 15m€ étalés sur 2021 et 2022. Cependant, ne s’agissant pas d’un contrat fixe, nous estimons que Drone Volt ne devrait percevoir que 60% de ces montant comme chiffre d’affaires.

Enfin, Drone Volt a cédé 50% du capital de sa filiale Aerialtronics avec une plus-value de 6m€. Aquiline Drones aurait ainsi accès à l’ensemble de la technologie de Drone Volt via l’intégration à sa gamme de produits le drone Altura Zenith et la caméra Pensar avec la famille Hercules. Ce résultat exceptionnel apparaîtra dans les comptes des 36 prochains mois. Les contrats évoqués précédemment commencent à peine à être mis en place, seuls 700k€ sur un montant total estimé à 4,6m€ ayant été perçus. L’accélération de la production devrait commencer en juillet 2021, le S2 devant être marqué par une forte croissance.

Changement de structure financière

Pour renforcer sa structure financière, Drone Volt a opté pour une stratégie visant à réduire son endettement via l’émission de nouvelles actions. Le groupe est parvenu à rembourser les 800k€ d’obligations assorties du taux d’intérêt onéreux de 12% et un certain nombre d’autres obligations convertibles et prêts représentant un encours total de 4,3m€. Renforçant le bilan du groupe, cette stratégie a facilité l’accès à de nouveaux financements tout en réduisant les charges d’intérêts au titre de 2021. Drone Volt indique également chercher à acquérir de nouvelles technologies, comme avec Aerialtronics dans le passé.

Contrat en Europe centrale

Ce contrat porte sur 50 Hercules 20 pour 2021. Jusqu’à présent, seulement cinq ont été livrés. Selon nous, la plupart des autres appareils devraient être livrés au S2. Le respect du contrat devrait générer un surcroît de chiffre d’affaires pour Drone Volt que nous estimons à 660k€.

Amélioration de la marge

La marge brute a largement bénéficié d’une amélioration du mix produit, une plus grande part du chiffre d’affaires provenant de Drone Volt Factory, qui génère une plus forte valeur ajoutée. En outre, la marge brute de Drone Volt Factory s’est elle-même améliorée par rapport à 2020, progressant de 12pb à 63%. L’exécution des contrats avec Aquiline Drones va s’accélérer au S2 et devrait également porter les marges, le contrat de licence étant du pur profit pour Drone Volt.