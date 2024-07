Casino, Drone Volt, TFF : les valeurs à suivre demain à Paris -

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juin 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 67 avions commerciaux à 40 clients. En parallèle, 73 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 323 appareils depuis le début de l'année. Airbus a lancé fin juin un avertissement sur ses résultats en raison de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il prévoit désormais de livrer environ 770 avions commerciaux en 2024 contre environ 800 livraisons auparavant.



Casino

La Coopérative Sherpa et Casino annoncent le renouvellement de leur partenariat pour l'approvisionnement des 119 magasins Sherpa, l'enseigne étant la référence du commerce en montagne. Cette reconduction s'inscrit dans la continuité du partenariat qui lie déjà les deux enseignes depuis 2009. Le contrat d'approvisionnement consiste à mettre à disposition des coopérateurs une large gamme de produits et assurer une qualité de livraison aux magasins. Le contrat prendra effet à compter du 1er octobre 2024.



Drone Volt

Drone Volt a fait état d'un chiffre d'affaires de 23,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2024, en croissance de 49% et équivalent au chiffre d'affaires annuel 2023. Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées affiche sur la période une marge brute consolidée qui dépasse 2,5 millions d'euros, en hausse de 43%. "Il s'agit du meilleur niveau de marge brute généré au cours d'un premier semestre depuis la création du groupe", précise Drone Volt dans un communiqué.





Implanet

La medtech précisera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



TFF

TFF annonce une hausse de 10,6% de son chiffre d'affaires annuel à 486,5 millions d'euros, avec un résultat net en hausse de 7,5% à 58,4 millions d'euros. Le leader mondial des produits d'élevage pour vin et alcools (tonneaux) précise que son Ebitda a bondi de 22,1% à 107,45 millions d'euros. Le groupe vise pour l'année en cours un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros et de "bons ratios de rentabilité". TFF Group a bénéficié à plein de sa stratégie de diversification, avec un pôle Alcool qui "représente 57 % du mix d'activité" contre 52% en 2023