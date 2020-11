DRONE VOLT : Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant d'environ 3,5 millions d'euros

Ne pas distribuer directement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Dans le présent communiqué, les expressions « Drone Volt », la « Société » ou l'« Emetteur » désignent la société Drone Volt. L'expression le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l'ensemble des sociétés entrant dans son périmètre de consolidation.

Communiqué de presse

Pour Dimitri Batsis, Président et Fondateur de DRONE VOLT : « DRONE VOLT est à un moment charnière de son histoire et nous commençons tout juste à récolter les fruits de la vision stratégique et des grandes orientations que j'ai donné à l'entreprise dès 2015. En choisissant de faire de DRONE VOLT un expert des drones professionnels et en détenant notre propre expertise technologique, soit par le développement interne soit par l'acquisition d'AERIALTRONICS, nous sommes devenus un acteur de référence. C'est cette position clé qui nous a permis de signer une entente avec Hydro Québec et un formidable accord de licences avec AQUILINE DRONES. Ce dernier accord va nous permettre de toucher 10% des ventes réalisées par un acteur très ambitieux sur l'un des plus gros marchés au monde. Je suis persuadé que ce n'est que le début de l'histoire et que nous avons encore de très belles choses à réussir. »

L'alliance entre AQUILINE et DRONE VOLT est à la fois tactique et stratégique, conçue pour tirer parti des possibilités importantes et immédiates actuellement en cours de négociat ion aux États-Unis. Depuis l'annonce de notre rapprochement, l'industrie américaine des drones a réagi avec beaucoup d'enthousiasme ! AQUILINE DRONES est bien placé pour devenir le prochain acteur important de l'industrie des drones, dans de multiples segments clés allant des applications militaires aux applications civiles » a déclaré Barry Alexander, fondateur et PDG d'AQUILINE

DRONES.

DRONE VOLT a reçu des engagements de souscription à titre réductible, pour un montant maximum de 3,2 millions d'euros, soit 14 457 075 actions, représentant 89,9% du montant brut de l'émission à ce jour. Ces engagements de souscription concernent des souscriptions par compensations de créances à hauteur de 73% et des souscriptions par versements en espèces à hauteur de 27%. Aux termes des différents engagements de souscription conclus par DRONE VOLT, une commission de garantie égale à 5% des montants garantis sera due par DRONE VOLT aux signataires desdits engagements, soit un montant total de 159 028 euros.

Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'émission intégrant un taux de service de 100% aux engagements de souscription (hors exercice de la clause d'extension), le montant net total de l'émission (correspondant au montant brut déduit de la commission de garantie) s'élèverait à 3,4 millions d'euros composé à hauteur de 2,3 millions d'euros de compensations de créances et à hauteur de 1,1 million d'euros de versements en espèces.

Le détail des engagements de souscription est présenté au paragraphe « Garantie - Engagements de souscription » du présent communiqué.

FACTEURS DE RISQUES

Les principaux facteurs de risques liés à l'émission figurent ci-après :

le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital social de la Société diluée. A titre indicatif et sur une base non diluée, après réalisation de la présente augmentation de capital à hauteur de 100%, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci serait de 0,90%. Le détail des effets dilutifs de la présente opération est présenté au paragraphe « Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas) » du présent communiqué. ;

le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;

en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ; la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 ainsi que dans le document d'enregistrement universel 2019 (disponibles sur le site internet de la Société : www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt).