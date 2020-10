DRONE VOLT : Rebond confirmé de l'activité commerciale au 3ème trimestre 2020

Communiqué de presse

Au-delà, le fait le plus marquant du trimestre est la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec la société américaine AQUILINE DRONES, en vue d'accorder un droit de licence pour la production et la vente de nos modèles phares, l'HERCULES 2 et l'ALTURA ZENITH avec sa caméra intelligente PENSAR aux Etats-Unis. L'entreprise vient de finaliser cet accord qui doit rapporter plusieurs centaines de milliers de dollars dès cette année. C'est un véritable changement de dimension pour l'entreprise et une formidable reconnaissance de son savoir-faire.

Multiplication par 2 des livraisons de DRONE VOLT FACTORY par rapport au 1er semestre Après avoir été totalement mise à l'arrêt au 2ème trimestre 2020 en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement, l'activité industrielle et commerciale de DRONE VOLT a connu un net rebond au 3ème trimestre, retrouvant progressivement son niveau de début d'année.

Ce rebond est particulièrement visible sur les statistiques de DRONE VOLT FACTORY qui a fabriqué, livré et facturé 22 drones HERCULES et ALTURA ZENITH et 5 caméras intelligentes PENSAR, soit deux fois plus que pour l'ensemble du 1er semestre 2020.

Retour au niveau de chiffre d'affaires et de marge brute du 1er trimestre 2020

Les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ont ainsi généré un chiffre d'affaires trimestriel de 579 keuros, soit autant qu'au 1er semestre 2020 qui avait encore bénéficié d'un plus important volume de formations, ces activités n'ayant repris que progressivement à partir du mois de septembre, notamment pour les grands comptes du secteur de l'énergie.

La distribution de Marques Tiers, qui est restée soutenue durant la crise, a permis de porter le chiffre d'affaires total du 3ème trimestre 2020 à 1,327 million d'euros.

La marge brute rebondit également, à 357 keuros, malgré le manque à gagner lié à l'absence de formations.

Enfin, le groupe poursuit la politique de réduction des coûts qui a généré une baisse d'un tiers des charges d'exploitation au premier semestre 20201.

Sécurisation de nouvelles ressources financières pour accompagner la reprise

Afin de se doter des ressources financières nécessaires pour piloter dans les meilleures conditions cette reprise d'activité, DRONE VOLT a sécurisé de nouvelles ressources au cours du 3ème trimestre 2020. Le Groupe a ainsi renforcé sa trésorerie par l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA), pour un montant de 1,613 million d'euros, et a sécurisé une ligne de financement optionnelle de 10,2 millions d'euros.

Pipeline commercial et accord stratégique avec AQUILINE DRONES

Au-delà de ce rebond d'activité, DRONE VOLT, qui n'a enregistré aucune annulation de commandes durant la crise, reste toujours riche d'un pipeline commercial de plus de 15 millions d'euros et d'une clientèle diversifiée lui évitant tout risque de concentration. Le groupe demeure résolument optimiste sur sa capacité à tirer profit du potentiel incontestable de ses solutions.

Surtout, DRONE VOLT a finalisé son accord stratégique avec la société américaine AQUILINE DRONES, accordant à cette dernière un droit de licence pour la production et la vente de drones HERCULES 2 et ALTURA ZENITH avec sa caméra intelligente PENSAR aux Etats-Unis. Via cet accord, qui doit générer un revenu minimum de 100 000 dollars par mois pour DRONE VOLT, AQUILINE DRONES estime être en mesure de produire jusqu'à 3 000 drones par mois dès 2021 pour répondre à la très forte demande du marché américain.

1 Réduction de 33% du montant des charges d'exploitation, hors dotations nettes aux amortissements et provisions, par rapport au 1er semestre 2019