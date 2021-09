Communiqué de presse DRONE VOLT Résultat global semestriel largement bénéficiaire et nouveau renforcement de la structure financière Villepinte, le 15 septembre 2021 Croissance du chiffre d'affaires (+84%) et fort rebond de la marge brute (+154%) illustrant la très bonne dynamique commerciale enregistrée sur ce 1 er semestre ;

semestre ; Amélioration sensible de l'Excédent Brut d'Exploitation, du résultat opérationnel et du résultat net au 1 er semestre 2021 ;

semestre 2021 ; Résultat global largement bénéficiaire, à 5,8 millions d'euros, grâce à la plus-value de cession de 50% d'AERIALTRONICS ;

plus-value de cession de 50% d'AERIALTRONICS ; Nouveau renforcement de la structure financière avec plus de 30 millions d'euros de capitaux propres (au plus haut historique), un cash net de dette financière supérieur à 2 millions d'euros et un actif net par action de près de 0,13 euros ;

Rajeunissement et féminisation de la gouvernance ;

Perspectives favorables malgré l'impact de la crise sanitaire sur les approvisionnements en composants et les déplacements. DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats non audités du 1er semestre 2021. Données non auditées en keuros - Normes IFRS S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 1 962 3 610 +84% Marge brute 566 1 434 +154% Charges d'exploitation (hors dotations aux 1 561 1 957 +396 amortissements et provisions) Excédent Brut d'Exploitation (996) (523) +473 Dotations aux amortissements et provisions et (630) (1 539) +909 autres produits et charges d'exploitation Résultat Opérationnel Courant (1 626) (2 062) (436) Autres produits et charges opérationnels 14 1 002 +988 Résultat Opérationnel (1612) (1 060) +552 Coût de l'endettement financier (162) (143) +19 Autres produits et charges financiers (69) 44 +113 Charges d'impôt 460 472 +12 Résultat Net (1 384) (688) +696 Plus-value de cession nette d'impôt - 6 496 +6 496 Résultat Global1 (1 361) 5 765 +7 126 1 Conformément à l'application de la norme IFRS 10.23, la plus-value consolidée réalisée par DRONE VOLT à la suite de 1

Communiqué de presse Nous sommes très heureux d'annoncer l'amélioration significative des résultats de DRONE VOLT sur ce premier semestre 2021. Cette dynamique confirme l'efficacité de nos solutions technologiques qui connaissent un vrai succès commercial sur les marchés européen et américain. Elle illustre également notre capacité à créer de la valeur grâce aux partenariats que nous avons noués et aux investissements que nous avons réalisés, comme en témoigne la plus-value issue de la cession partielle de notre filiale AERIALTRONICS effectuée en juin 2021. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Fort de l'amélioration de nos résultats, nous abordons donc l'avenir avec optimisme tout en restant prudents par rapport au contexte actuel de crise sanitaire, qui nous empêche notamment de voyager aux États-Unis. Ainsi, nous entendons continuer d'anticiper les besoins du marché du drone civil professionnel en développant des drones performants et contribuant à préserver l'environnement. » Très bonne performance commerciale enregistrée sur le 1er semestre 2021 Sur le 1er semestre 2021, DRONE VOLT a enregistré une solide progression de son chiffre d'affaires s'élevant à 3,6 millions d'euros et en hausse de +84% sur un an. Cette très bonne performance commerciale a été portée par les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY), dont le chiffre d'affaires a progressé de +142% avec la prise en compte des premières livraisons de drones réalisées dans le cadre des contrats de distribution signés au cours de ce premier semestre avec AQUILINE DRONES et l'un des clients d'Europe centrale. En outre, cette dynamique a permis à DRONE VOLT d'améliorer fortement sa marge brute qui ressort 1,4 million d'euros au 1 er semestre 2021, représentant un taux de marge à 39%, en hausse de +10 points sur un an et toujours très proche de son niveau record. À titre de comparaison, la marge brute de DRONE VOLT était de 1,2 million d'euros au 1 er semestre 2019. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation s'élève à -523 keuros au 1er semestre 2021, en nette amélioration de 473 keuros par rapport à la même période de l'année précédente. Amélioration significative des résultats semestriels malgré des éléments comptables exceptionnels La baisse du résultat opérationnel courant est principalement due à l'impact comptable de la nouvelle politique plus prudente d'amortissement des frais de R&D annoncée le 17 mars 2021. Cette nouvelle politique a engendré une augmentation ponctuelle des dotations aux amortissements qui ressortent à 1,1 million d'euros au 1er semestre 2021 contre 594 keuros un an plus tôt. Cependant, cette baisse du résultat opérationnel courant a été compensée par la hausse des autres produits et charges opérationnels qui s'élèvent à 1 million d'euros au 1er semestre 2021 (contre 14 keuros un an plus tôt) tenant compte d'un remboursement par l'assureur d'une dette bancaire de 900 keuros contracté auprès de la Bpifrance. Ainsi, le résultat opérationnel ressort à -1,1 million d'euros au 1er semestre 2021 en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2021 (-1,6 million d'euros). Le Résultat Net du Groupe suit la même tendance en s'élevant à -688 keuros contre -1,4 million d'euros un an plus tôt. Après prise en compte de la plus-value nette de 6,5 millions d'euros réalisée par DRONE VOLT dans le cadre de sa cession de 50% du capital de sa filiale AERIALTRONICS à AQUILINE DRONES, DRONE VOLT affiche un résultat global positif atteignant 5,8 millions d'euros au 1er semestre 2021. Renforcement de la structure financière du Groupe avec des capitaux propres à leur plus haut historique et un cash net de dette financière supérieur à 2 millions d'euros Au 30 juin 2021, DRONE VOLT affiche une structure financière solide avec des capitaux propres atteignant 30,8 millions d'euros, soit leur plus haut niveau historique, et intégrant la plus-value nette réalisée par DRONE VOLT dans la cadre de sa cession partielle de sa filiale AERIALTRONICS. sa cession de 50% du capital de sa filiale AERIALTRONICS à AQUILINE DRONES a été directement comptabilisée dans les capitaux propres de DRONE VOLT au 30/06/2021, sans l'être dans le Résultat Net du Groupe. Le compte « Résultat Global » permet donc de prendre en compte cette plus-value. 2

Communiqué de presse En outre, DRONE VOLT a pu réduire considérablement son endettement brut d'un montant de 7 millions d'euros et a également réussi à baisser son taux d'endettement moyen, qui est passé de plus de 10% à moins de 2% au cours du 1er semestre 2021. Ainsi, au 30 juin 2021, le bilan du Groupe affiche une dette financière de 1,5 million d'euros, composés notamment de deux PGE de 500 keuros dont les remboursements débuteront en avril 2022, et une trésorerie s'élevant à 4,1 millions d'euros. Évolution de la gouvernance de DRONE VOLT Lors de sa séance du 13 septembre 2021, le Conseil d'administration de DRONE VOLT a coopté Céline Marsac en qualité d'administratrice en remplacement de Jean-Claude Bourdon qui démissionne de son mandat. Cette évolution assurera un rajeunissement et une féminisation du Conseil d'administration. Céline Marsac, 30 ans, est titulaire d'un master en Administration des Entreprises, et d'un master en Fiscalité de l'entreprise. Elle est actuellement Directrice juridique dans un cabinet d'expertise comptable indépendant. cette occasion, Stefano Valentini, Président du Conseil d'administration de DRONE VOLT, déclare : « Au nom de toutes les équipes de DRONE VOLT, je tiens à remercier chaleureusement Jean-Claude Bourdon pour l'apport de son expérience, sa rigueur, et pour sa grande connaissance des sociétés cotées. Le Groupe lui souhaite le meilleur dans la poursuite des nombreux challenges qu'il va relever avec dynamisme et opiniâtreté. En assurant une plus grande diversité des profils au sein du Conseil d'administration, nous répondons à une demande légitime des actionnaires exprimée lors de notre dernière Assemblée générale. » Perspectives favorables malgré l'impact d'une crise sanitaire toujours persistante Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, DRONE VOLT anticipe la poursuite de cette bonne tendance avec une croissance du chiffre d'affaires qui devrait se poursuivre au 3ème trimestre de l'exercice 2021. Ainsi, dans le cadre de la commande de 600 HERCULES 2 signée avec AQUILINE DRONES en avril 2021, entre 100 et 150 drones devraient être livrés et facturés sur le 3ème trimestre de l'exercice 2021, et le reste devrait l'être au cours du 4ème trimestre de l'année. En outre, l'entente signée en octobre 2020 avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde, devrait aboutir sur la fabrication des premiers LineDrone, un drone destiné à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension, fin octobre 2021 avec des premières démonstrations prévues un mois plus tard. Par ailleurs, l'impact de la crise sanitaire a engendré un décalage des livraisons de composants destinés la fabrication de l'HERCULES 20 Spray dans le cadre du contrat signé en février 2021 2 avec un important client situé en Europe centrale. Par conséquent, DRONE VOLT anticipe un décalage des livraisons des drones liés à ce contrat mais aucune annulation de commande n'est à déplorer à ce jour. Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, mercredi 13 octobre 2021 Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com 2 Le 8 février 2021, DRONE VOLT a annoncé la signature d'un contrat portant sur la livraison d'un minimum de 275 HERCULES 20 Spray sur 3 ans, dont 50 sur les 12 premiers mois du contrat. 3

À propos de DRONE VOLT Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales… DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris : Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME Plus d'informations sur www.dronevolt.com