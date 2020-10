DRONE VOLT : Signature d'une entente entre DRONE VOLT et Hydro-Québec

Communiqué de presse

Signature d'une entente

entre DRONE VOLT et Hydro-Québec

Villepinte (France) et Montréal (Québec, Canada), le 29 octobre 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, et Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde, ont signé une entente pour l'industrialisation et la commercialisation d'un drone destiné à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension. Ce drone, appelé LineDrone, est unique en son genre puisqu'il peut réaliser des mesures très précises sur des lignes sous tension, au moyen de capteurs mis au point par les équipes du Centre de recherche d'Hydro-Québec, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le service d'électricité.

Le principal avantage de cette technologie est de fournir de l'information stratégique permettant aux grands réseaux de transport d'électricité d'optimiser la gestion de leurs actifs, particulièrement en termes de risque, de maintenance et de priorisation d'investissements. Grâce à cette solution, il est également possible de diminuer considérablement les risques pour les travailleurs tout en limitant les inspections traditionnelles par hélicoptère, ce qui réduit d'autant les émissions de gaz

effet de serre. Une fois la phase d'industrialisation menée à bien, l'entente donnera à DRONE VOLT la possibilité de commercialiser le drone partout dans le monde.

la suite d'un protocole signé en début d'année, les équipes canadiennes de DRONE VOLT et d'Hydro-Québec ont travaillé main dans la main pour préciser l'ensemble des détails en vue de l'industrialisation et de la commercialisation éventuelle du LineDrone. La signature de la nouvelle entente lance le processus d'industrialisation de la technologie et devrait permettre les premières ventes à compter du milieu de l'année 2021. L'entente prévoit en outre qu'Hydro-Québec se portera acquéreur de plusieurs exemplaires du drone.

C'est un réel atout que de pouvoir profiter de la grande expérience du Centre de recherche d'Hydro-Québec en robotique d'inspection de lignes électriques », déclare Dimitri Batsis, président- fondateur de DRONE VOLT. « Cette entente fait naître une solution zéro émission, économique, rentable, et sécurisante pour les personnels d'intervention. »

DRONE VOLT est une entreprise ayant une expertise d'importance en développement et en fabrication de drones. Cette expérience est complémentaire à celle du Centre de recherche d'Hydro-Québec et permettra à terme de déployer notre technologie de drones au Québec et ailleurs dans le monde », affirme Jean Matte, directeur principal - Institut de recherche d'Hydro- Québec (IREQ), dont fait partie le Centre de recherche d'Hydro-Québec.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT est notamment fournisseur auprès d'administrations et d'industriels tels que l'Armée française, le ministère des Armées, ENGIE, Total, Bouygues Energies & Services, le Groupe ADP, la Gendarmerie des transports aériens (GTA) et des agences gouvernementales internationales.

DRONE VOLT est qualifié d'« entreprise innovante » par Bpifrance.