DRONE VOLT : a émis pour 1,6 million d'euros d'obligations convertibles

Drone Volt a annoncé l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA), le 25 août dernier, pour un montant d'1,613 million d'euros. Cette nouvelle ligne de financement s'inscrit dans la continuité des mesures précédemment présentée visant à sécuriser l'horizon financier du groupe et à se doter des moyens nécessaires pour tirer pleinement profit de la reprise de la demande qui a suivi la fin du confinement, a indiqué le fabricant de drones.En outre ajoute-t-il, cette nouvelle ligne de financement permet de réaffirmer sa solidité auprès de ses clients et futurs partenaires.Ce financement prend la forme d'une émission de 1 613 obligations convertibles d'un montant nominal de 1000 euros, réservée à des investisseurs qualifiés,d'une maturité de 24 mois, portant un intérêt de 12% et amortissables mensuellement.Les obligations seront remboursées soit en numéraire soit en titres selon le choix définitif du souscripteur qui sera réalisé lors de la première mensualité de remboursement.En cas de besoins financiers supplémentaires, le groupe pourrait émettre de nouvelles OCA, jusqu'à un montant global maximum de 10 millions d'euros d'ici le 31 décembre 2020.En retenant le cours de clôture du 25 août, soit 0,1275 euro, et dans le cas où l'ensemble des obligations seraient converties, un actionnaire détenant 1% du capital avant cette opération détiendrait à l'issue 0,906 %.Obligation convertible (OC)Obligation susceptible d'être convertie en un nombre déterminé d'autres titres de la même société (généralement des actions) au cours d'une certaine période. Les conditions de conversion sont déterminées par la société emprunteuse lors de l'émission de l'obligation.